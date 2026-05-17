Por que o árbitro não corrigiu erro na substituição e deixou Neymar jogar?

O último jogo de Neymar antes da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo foi marcado por confusão da arbitragem, que culminou com o camisa 10 fora da partida. O atacante do Santos foi substituído de forma errônea e acabou advertido com cartão amarelo ao tentar retornar ao campo contra o Coritiba neste domingo (17), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão.

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Já no segundo tempo, o jogador sentiu dores na panturrilha direita e foi atendido próximo ao banco de reservas. Pouco depois, o jogo foi paralisado após uma possível falha na comunicação da placa de substituição, o que gerou confusão imediata entre jogadores e comissão técnica do Santos. A indicação inicial da CBF apontava a saída de Escobar, e não de Neymar, como indicou o quarto árbitro.

Apesar da revolta dos santistas e do erro da arbitragem, o árbitro não poderia corrigir a substituição para aquela indicada no papel. Segundo a regra, a comissão técnica do Santos deveria ter se manifestado antes do jogo ser reiniciado para evitar a mudança errada, uma vez que Robinho Jr. havia entrado em campo,

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— Depois de o Robinho pisar no campo e o jogo recomeçar, já não era possível voltar mais atrás. Então, aí a arbitragem acerta e não tem a substituição errada. O Robinho pisa no campo e o jogo recomeça. Já tem ali um "fiapinho" de lance antes da reclamação. O que poderia ter acontecido, segundo o PC de Oliveira, para mudar essa história, a comissão técnica do Santos ter reparado nesse momento em que a placa sobe e dizer "não, não, não, não, não era isso" — explicou Paulo Andrade, narrador do jogo no "Premiere" relatando o que o ex-árbitro PC de Oliveira disse.

Em meio ao clima quente, o Neymar acabou sendo advertido com cartão amarelo por reclamação e por entrar no campo durante a confusão. A situação aumentou ainda mais a tensão em torno da sua atuação na partida.

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Ao fim do episódio, Neymar deixou o campo visivelmente irritado, enquanto a arbitragem não voltou atrás na decisão, encerrando uma noite marcada por controvérsia às vésperas da definição da lista de convocados da Seleção Brasileira.

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Neymar se revolta no banco de reservas do Santos após deixar partida contra o Coritiba (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Confira a regra:

O procedimento das substituições no futebol é definido pela Regra Três da The International Football Association Board (IFAB). Veja o texto:



Procedimento de substituição:

Os nomes dos jogadores que entrarão em campo como reservas devem ser informados ao árbitro antes do início da partida. Qualquer reserva que não for informado até esse momento não poderá participar da partida.

Para substituir um jogador por um reserva, as seguintes regras devem ser observadas:



▪️O árbitro deve ser informado antes de qualquer substituição ser feita.



▪️O jogador que está sendo substituído:

- O jogador recebe a permissão do árbitro para sair do campo de jogo, a menos que já esteja fora dele, e deve sair pelo ponto mais próximo da linha lateral, a menos que o árbitro indique que o jogador pode sair direta e imediatamente na linha do meio-campo ou em outro ponto (por exemplo, por segurança ou em caso de lesão);

- Deve dirigir-se imediatamente à área técnica ou ao vestiário e não poderá mais participar da partida, exceto nos casos em que substituições com retorno sejam permitidas.



▪️Se um jogador que deveria ser substituído se recusar a sair, o jogo continua.



▪️O substituto entra apenas:

- durante uma interrupção do jogo;

- na linha do meio-campo;

- após a saída do jogador substituído;

- após receber um sinal do árbitro.



▪️A substituição se completa quando um jogador substituto entra em campo; a partir desse momento, o jogador substituído torna-se um jogador substituto e o substituto torna-se um jogador e pode iniciar qualquer reinício de jogo.

▪️Todos os jogadores substituídos e os substitutos estão sujeitos à autoridade do árbitro, independentemente de entrarem em campo ou não.

(Fonte: https://www.theifab.com/laws/latest/the-players/#substitution-procedure)



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