Botafogo e Atlético-MG foram indicados ao prêmio de melhor time do mundo na temporada de 2024 pela Globe Soccer Awards. Outras oito equipes também estão na disputa, como o Real Madrid, a Atalanta e o Olympiacos, campeões de Champions League, Liga Europa e Liga Conferência, respectivamente.

Os indicados foram anunciados pela Globe Soccer Awards nesta quinta-feira (14), por meio das redes sociais da premiação. As votações já foram iniciadas no site da instituição. O vencedor do prêmio de melhor time do mundo será anunciado no dia 27 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Melhor time do mundo

Al Ahly (Egito)

(Egito) Al-Ain (Emirados Árabes Unidos)

(Emirados Árabes Unidos) Atalanta (Itália)

(Itália) Bayer Leverkusen (Alemanha)

(Alemanha) Inter de Milão (Itália)

(Itália) Manchester City (Inglaterra)

(Inglaterra) Olympiacos (Grécia)

(Grécia) Paris Saint-Germain (França)

(França) Real Madrid (Espanha)

(Espanha) Sporting (Portugal)

Criada em 2010, a Globe Soccer Awards, também conhecida como Dubai D'or, é um evento que premia dirigentes, jogadores, técnicos e clubes do mundo do futebol. Cristiano Ronaldo é o maior campeão do troféu de melhor jogador do ano, com seis títulos, além de ser premiado com o prêmio de melhor jogador do século XXI pela instituição.

Na edição de 2024, a Global Soccer Awards também premia o melhor jogador masculino, a melhor jogadora feminina, o melhor clube feminino, o melhor treinador, a maior promessa, além do melhor jogador e clube do Oriente Médio. Os brasileiros Vini Jr e Rodrygo, do Real Madrid, concorrem ao prêmio de melhor jogador do mundo, enquanto Savinho, do Manchester City, foi indicado à melhor promessa.

