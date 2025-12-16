O Vasco da Gama, finalista da Copa do Brasil, pousou durante a tarde desta terça-feira (16) em Guarulhos, São Paulo, para os primeiros 90 minutos da grande final da competição. O duelo acontecerá nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena, casa do Corinthians, o outro finalista do torneio.

A delegação do Cruz-Maltino chegou ao "Marriot Hotel", que fica em Guarulhos e muito próximo ao aeroporto internacional, por volta das 17h30. O voo pousou aproximadamente uma hora antes da chegada dos jogadores e comissão ao hotel, mas uma forte chuva se agravou na região, atrasando a acomodação vascaína.

Os jogadores e funcionários, que não pararam para falar com a imprensa, chegaram em dois ônibus. O elenco passou discretamente, concentrado. Os únicos personagens que interagiram com o público foram Rayan e Fernando Diniz. Perguntado sobre a confiança para o jogo, a joia da base alvinegra respondeu "ainda" para o questionamento, andando de pressa até a entrada do saguão principal do hotel, em tom bem humorado. Fernando Diniz, também caminhando rapidamente para entrar nas instalações do hotel, com um sorriso no rosto, olhou para as câmeras e disse a celebre frase: "Vitória, Vascão!".

Rayan, do Vasco, chegando ao hotel em SP. (Foto: Divulgação/Lance!/Lucas Cremonese)

Onde assistir a final da Copa do Brasil?

Texto de Ulisses Lopresti

Corinthians e Vasco abrem as finais da Copa do Brasil nesta quarta-feira (16). Na Neo Química Arena, em São Paulo, as equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida da decisão da competição nacional. O duelo terá transmissão da Globo (tv aberta), da SporTV (tv fechada), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming).

Desfalques

O Timão chega completo para o primeiro jogo da decisão. Entretanto, conta com sete pendurados: Rodrigo Garro, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maycon, Breno Bidon e André Ramalho.

O Vasco segue com desfalques importantes para a decisão. O técnico não poderá contar com Lucas Piton, Jair, Adson e Paulo Ricardo, que continuam entregues ao departamento médico e não têm condições de jogo.