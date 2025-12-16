Planejamento do Fluminense pode dar primeiros 'reforços' para Zubeldía

O Fluminense iniciou, nesta segunda-feira (15), o período de férias do elenco e já tem definido o planejamento de reapresentação para a temporada de 2026. O clube optou por dividir o retorno dos jogadores em dois grupos, estratégia que pode antecipar os primeiros "reforços" do treinador para o próximo ano sem recorrer, necessariamente, ao mercado.

O primeiro grupo se reapresenta no dia 2 de janeiro e será formado majoritariamente por atletas da base e jogadores que tiveram menos espaço ao longo de 2025. Nomes como Lavega, Riquelme, Lezcano, Júlio Fidelis e Davi Schuindt estão entre os que devem ganhar atenção especial neste início de pré-temporada. O segundo grupo retorna no dia 8 de janeiro, com os titulares e atletas mais utilizados, como Martinelli, Fábio, Acosta, Samuel Xavier e demais peças centrais do elenco. A divisão ainda será oficializada pelo clube.

Zubeldía entende teve pouco tempo para aprofundar o trabalho com todo o grupo desde que assumiu o comando técnico. A necessidade de uma campanha consistente no Brasileirão para garantir a vaga direta na Libertadores reduziu a margem para testes e rotações, o que levou o treinador a fechar rapidamente uma base titular. Agora, com um período maior de preparação, o cenário muda.

O técnico argentino confia no elenco atual, mas enxerga espaço para evolução. Parte dessa melhora pode vir de contratações, especialmente para posições consideradas carentes — um zagueiro (além da possível volta de Nino), atacantes de lado de campo e um centroavante. Ainda assim, a comissão entende que há potencial interno a ser explorado, sobretudo entre jovens de Xerém e atletas pouco utilizados em 2025.

A pré-temporada e o Campeonato Carioca surgem como momentos-chave para esse processo. A ideia é observar de perto esses jogadores no início do ano, avaliar respostas físicas e táticas e, a partir disso, definir quem pode ganhar espaço ao longo da temporada.

Outro ponto que influencia o planejamento é o calendário de 2026. O Campeonato Brasileiro do Tricolor se inicia no dia 28 de janeiro, contra o Grêmio, encurtando o período tradicional de preparação. O Carioca começa antes, em 14 de janeiro, com o Fluminense estreando diante do Madureira. Além disso, o ano terá uma paralisação no meio da temporada por conta da Copa do Mundo, o que também foi levado em consideração na organização das férias. O primeiro período de férias dos jogadores será agora, na virada do ano. O segundo, na pausa da Copa.

Fim da temporada para o Fluminense

Com o resultado, o Fluminense encerra sua temporada de 2025. O Tricolor foi finalista do Campeonato Carioca, ficou na quinta colocação do Brasileirão, semi-finalista do Mundial de Clubes, parou nas quartas da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil.