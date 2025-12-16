Planejamento do Fluminense pode dar primeiros 'reforços' para Zubeldía
Elenco tricolor está de férias
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense iniciou, nesta segunda-feira (15), o período de férias do elenco e já tem definido o planejamento de reapresentação para a temporada de 2026. O clube optou por dividir o retorno dos jogadores em dois grupos, estratégia que pode antecipar os primeiros "reforços" do treinador para o próximo ano sem recorrer, necessariamente, ao mercado.
Saída de Thiago Silva aumenta busca por Nino; Fluminense planeja próximos passos
Fluminense
CBF detalha distribuição de duas vagas da Libertadores via Copa do Brasil
Futebol Nacional
CBF divulga tabela do Brasileirão 2026 com clássico na 2ª rodada
Futebol Nacional
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
O primeiro grupo se reapresenta no dia 2 de janeiro e será formado majoritariamente por atletas da base e jogadores que tiveram menos espaço ao longo de 2025. Nomes como Lavega, Riquelme, Lezcano, Júlio Fidelis e Davi Schuindt estão entre os que devem ganhar atenção especial neste início de pré-temporada. O segundo grupo retorna no dia 8 de janeiro, com os titulares e atletas mais utilizados, como Martinelli, Fábio, Acosta, Samuel Xavier e demais peças centrais do elenco. A divisão ainda será oficializada pelo clube.
Zubeldía entende teve pouco tempo para aprofundar o trabalho com todo o grupo desde que assumiu o comando técnico. A necessidade de uma campanha consistente no Brasileirão para garantir a vaga direta na Libertadores reduziu a margem para testes e rotações, o que levou o treinador a fechar rapidamente uma base titular. Agora, com um período maior de preparação, o cenário muda.
O técnico argentino confia no elenco atual, mas enxerga espaço para evolução. Parte dessa melhora pode vir de contratações, especialmente para posições consideradas carentes — um zagueiro (além da possível volta de Nino), atacantes de lado de campo e um centroavante. Ainda assim, a comissão entende que há potencial interno a ser explorado, sobretudo entre jovens de Xerém e atletas pouco utilizados em 2025.
A pré-temporada e o Campeonato Carioca surgem como momentos-chave para esse processo. A ideia é observar de perto esses jogadores no início do ano, avaliar respostas físicas e táticas e, a partir disso, definir quem pode ganhar espaço ao longo da temporada.
Outro ponto que influencia o planejamento é o calendário de 2026. O Campeonato Brasileiro do Tricolor se inicia no dia 28 de janeiro, contra o Grêmio, encurtando o período tradicional de preparação. O Carioca começa antes, em 14 de janeiro, com o Fluminense estreando diante do Madureira. Além disso, o ano terá uma paralisação no meio da temporada por conta da Copa do Mundo, o que também foi levado em consideração na organização das férias. O primeiro período de férias dos jogadores será agora, na virada do ano. O segundo, na pausa da Copa.
➡️Fluminense: Nonato dá bastidores de despedida de Thiago Silva com jogadores
Fim da temporada para o Fluminense
Com o resultado, o Fluminense encerra sua temporada de 2025. O Tricolor foi finalista do Campeonato Carioca, ficou na quinta colocação do Brasileirão, semi-finalista do Mundial de Clubes, parou nas quartas da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias