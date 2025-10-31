A quatro jogos do fim, a Série B chega na reta decisiva e tem confrontos diretos por acesso na 35ª rodada. Além disso, um time pode ser rebaixado com antecedência.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Coritiba: 98.78% (Foto: Dido Henrique/Coritiba)















Quatro pontos separam vice-líder e sétimo colocado na Série B

Na parte de cima da tabela, com 11 times disputando o acesso, dois jogos se destacam: Goiás x Athletico e Remo x Chapecoense. A diferença do vice-líder para o sétimo colocado é de apenas quatro pontos.

O Esmeraldino ocupa a quarta posição, com 55 pontos, e encara o Furacão, que tem 53 e está na sétima colocação. Já o Azulino recebe a Chape em duelo de terceiro contra segundo colocados, respectivamente, ambos com 57 pontos.

continua após a publicidade

Outro duelo que também chama atenção é a do líder Coritiba, com 60 pontos, diante do CRB, oitavo colocado, com 51. O Galo da Praia precisa vencer para ainda sonhar, enquanto o Coxa pode chegar a 63 pontos e ficar com quase 100% de possibilidade de subir.

Paysandu pode ser rebaixado antecipadamente na Série B

Já na luta contra a degola, nove times correm risco de rebaixamento para a Série C. O primeiro que pode ser rebaixado, ainda nesta rodada, é o Paysandu.

continua após a publicidade

Lanterna, com 27 pontos, o Papão tem que vencer o Atlético-GO fora de casa e torcer para a Ferroviária-SP não pontuar contra o Criciúma, em casa, e o Athletic-MG não vencer o Avaí, fora de casa. Caso perca ou empate em Goiânia, o time bicolor cai de divisão.

Outros dois times precisam redobrar a atenção por estarem na zona de rebaixamento e se enfrentarem: Volta Redonda e Botafogo-SP. O Voltaço é o penúltimo, com 34 pontos, um pontos a menos que a Pantera, que abre o Z-4. O Athletic-MG, primeiro time fora da ZR, tem 37 pontos.

➡️Veja a tabela completa da Série B

Jogos da 35ª rodada da Série B

Coritiba x CRB: sexta-feira (31), 19h, Couto Pereira Atlético-GO x Paysandu: sexta-feira (31), 19h, Antônio Accioly Ferroviária-SP x Criciúma: sexta-feira (31), 21h35, Fonte Luminosa Goiás x Athletico: sábado (1), às 16h, Serrinha Avaí x Athletic-MG: sábado (1), às 18h30, Ressacada Amazonas x Cuiabá: domingo (2), 16h, Carlos Zamith Remo x Chapecoense: domingo (2), 18h30, Baenão Operário-PR x Vila Nova: domingo (2), 20h30, Germano Krüger América-MG x Novorizontino: segunda-feira (3), 19h, Arena Independência Volta Redonda x Botafogo-SP: segunda-feira (3), 19h, Raulino de Oliveira

Chances de acesso na Série B

Coritiba: 98,9% (1º colocado, 60 pontos) Chapecoense: 84,6% (2º colocado, 57 pontos) Remo: 69,6% (3º colocado, 57 pontos) Goiás: 36,5% (4º colocado, 55 pontos) Novorizontino: 36% (5º colocado, 55 pontos) Criciúma: 35,4% (6º colocado, 55 pontos) Athletico: 32,6% (7º colocado, 53 pontos) CRB: 5% (8º colocado, 54 pontos) Cuiabá: 0,87% (9º colocado, 51 pontos) Atlético-GO: 0,47% (10º colocado, 50 pontos) Avaí: 0,098% (11º colocado, 48 pontos)

Risco de rebaixamento na Série B