Série B: 35ª rodada pode ter um rebaixado e tem confrontos diretos por acesso
Paysandu corre sério risco de rebaixamento
A quatro jogos do fim, a Série B chega na reta decisiva e tem confrontos diretos por acesso na 35ª rodada. Além disso, um time pode ser rebaixado com antecedência.
Quatro pontos separam vice-líder e sétimo colocado na Série B
Na parte de cima da tabela, com 11 times disputando o acesso, dois jogos se destacam: Goiás x Athletico e Remo x Chapecoense. A diferença do vice-líder para o sétimo colocado é de apenas quatro pontos.
O Esmeraldino ocupa a quarta posição, com 55 pontos, e encara o Furacão, que tem 53 e está na sétima colocação. Já o Azulino recebe a Chape em duelo de terceiro contra segundo colocados, respectivamente, ambos com 57 pontos.
Outro duelo que também chama atenção é a do líder Coritiba, com 60 pontos, diante do CRB, oitavo colocado, com 51. O Galo da Praia precisa vencer para ainda sonhar, enquanto o Coxa pode chegar a 63 pontos e ficar com quase 100% de possibilidade de subir.
Paysandu pode ser rebaixado antecipadamente na Série B
Já na luta contra a degola, nove times correm risco de rebaixamento para a Série C. O primeiro que pode ser rebaixado, ainda nesta rodada, é o Paysandu.
Lanterna, com 27 pontos, o Papão tem que vencer o Atlético-GO fora de casa e torcer para a Ferroviária-SP não pontuar contra o Criciúma, em casa, e o Athletic-MG não vencer o Avaí, fora de casa. Caso perca ou empate em Goiânia, o time bicolor cai de divisão.
Outros dois times precisam redobrar a atenção por estarem na zona de rebaixamento e se enfrentarem: Volta Redonda e Botafogo-SP. O Voltaço é o penúltimo, com 34 pontos, um pontos a menos que a Pantera, que abre o Z-4. O Athletic-MG, primeiro time fora da ZR, tem 37 pontos.
➡️Veja a tabela completa da Série B
Jogos da 35ª rodada da Série B
- Coritiba x CRB: sexta-feira (31), 19h, Couto Pereira
- Atlético-GO x Paysandu: sexta-feira (31), 19h, Antônio Accioly
- Ferroviária-SP x Criciúma: sexta-feira (31), 21h35, Fonte Luminosa
- Goiás x Athletico: sábado (1), às 16h, Serrinha
- Avaí x Athletic-MG: sábado (1), às 18h30, Ressacada
- Amazonas x Cuiabá: domingo (2), 16h, Carlos Zamith
- Remo x Chapecoense: domingo (2), 18h30, Baenão
- Operário-PR x Vila Nova: domingo (2), 20h30, Germano Krüger
- América-MG x Novorizontino: segunda-feira (3), 19h, Arena Independência
- Volta Redonda x Botafogo-SP: segunda-feira (3), 19h, Raulino de Oliveira
Chances de acesso na Série B
- Coritiba: 98,9% (1º colocado, 60 pontos)
- Chapecoense: 84,6% (2º colocado, 57 pontos)
- Remo: 69,6% (3º colocado, 57 pontos)
- Goiás: 36,5% (4º colocado, 55 pontos)
- Novorizontino: 36% (5º colocado, 55 pontos)
- Criciúma: 35,4% (6º colocado, 55 pontos)
- Athletico: 32,6% (7º colocado, 53 pontos)
- CRB: 5% (8º colocado, 54 pontos)
- Cuiabá: 0,87% (9º colocado, 51 pontos)
- Atlético-GO: 0,47% (10º colocado, 50 pontos)
- Avaí: 0,098% (11º colocado, 48 pontos)
Risco de rebaixamento na Série B
- Paysandu: 99,9% (20º colocado, 27 pontos)
- Amazonas: 95,4% (19º colocado, 32 pontos)
- Volta Redonda: 88,2% (18º colocado, 34 pontos)
- Botafogo-SP: 68,8% (17º colocado, 35 pontos)
- Athletic-MG: 34% (16º colocado, 37 pontos)
- Ferroviária-SP: 12,6% (15º colocado, 39 pontos)
- América-MG: 0,57% (14º colocado, 41 pontos)
- Operário-PR: 0,44% (13º colocado, 42 pontos)
- Vila Nova: 0,004% (12º colocado, 44 pontos)
