Futebol Nacional

Série B: 35ª rodada pode ter um rebaixado e tem confrontos diretos por acesso

Paysandu corre sério risco de rebaixamento

Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 31/10/2025
06:00
taça troféu Série B
Série B tem mais quatro rodadas para definir campeão, classificados e rebaixados. Foto: Joilson Marconne/CBF
A quatro jogos do fim, a Série B chega na reta decisiva e tem confrontos diretos por acesso na 35ª rodada. Além disso, um time pode ser rebaixado com antecedência.

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quatro pontos separam vice-líder e sétimo colocado na Série B

Na parte de cima da tabela, com 11 times disputando o acesso, dois jogos se destacam: Goiás x Athletico e Remo x Chapecoense. A diferença do vice-líder para o sétimo colocado é de apenas quatro pontos.

O Esmeraldino ocupa a quarta posição, com 55 pontos, e encara o Furacão, que tem 53 e está na sétima colocação. Já o Azulino recebe a Chape em duelo de terceiro contra segundo colocados, respectivamente, ambos com 57 pontos.

Outro duelo que também chama atenção é a do líder Coritiba, com 60 pontos, diante do CRB, oitavo colocado, com 51. O Galo da Praia precisa vencer para ainda sonhar, enquanto o Coxa pode chegar a 63 pontos e ficar com quase 100% de possibilidade de subir.

Paysandu pode ser rebaixado antecipadamente na Série B

Já na luta contra a degola, nove times correm risco de rebaixamento para a Série C. O primeiro que pode ser rebaixado, ainda nesta rodada, é o Paysandu.

Lanterna, com 27 pontos, o Papão tem que vencer o Atlético-GO fora de casa e torcer para a Ferroviária-SP não pontuar contra o Criciúma, em casa, e o Athletic-MG não vencer o Avaí, fora de casa. Caso perca ou empate em Goiânia, o time bicolor cai de divisão.

Outros dois times precisam redobrar a atenção por estarem na zona de rebaixamento e se enfrentarem: Volta Redonda e Botafogo-SP. O Voltaço é o penúltimo, com 34 pontos, um pontos a menos que a Pantera, que abre o Z-4. O Athletic-MG, primeiro time fora da ZR, tem 37 pontos.

➡️Veja a tabela completa da Série B

Jogos da 35ª rodada da Série B

  1. Coritiba x CRB: sexta-feira (31), 19h, Couto Pereira
  2. Atlético-GO x Paysandu: sexta-feira (31), 19h, Antônio Accioly
  3. Ferroviária-SP x Criciúma: sexta-feira (31), 21h35, Fonte Luminosa
  4. Goiás x Athletico: sábado (1), às 16h, Serrinha
  5. Avaí x Athletic-MG: sábado (1), às 18h30, Ressacada
  6. Amazonas x Cuiabá: domingo (2), 16h, Carlos Zamith
  7. Remo x Chapecoense: domingo (2), 18h30, Baenão
  8. Operário-PR x Vila Nova: domingo (2), 20h30, Germano Krüger
  9. América-MG x Novorizontino: segunda-feira (3), 19h, Arena Independência
  10. Volta Redonda x Botafogo-SP: segunda-feira (3), 19h, Raulino de Oliveira

Chances de acesso na Série B

  1. Coritiba: 98,9% (1º colocado, 60 pontos)
  2. Chapecoense: 84,6% (2º colocado, 57 pontos)
  3. Remo: 69,6% (3º colocado, 57 pontos)
  4. Goiás: 36,5% (4º colocado, 55 pontos)
  5. Novorizontino: 36% (5º colocado, 55 pontos)
  6. Criciúma: 35,4% (6º colocado, 55 pontos)
  7. Athletico: 32,6% (7º colocado, 53 pontos)
  8. CRB: 5% (8º colocado, 54 pontos)
  9. Cuiabá: 0,87% (9º colocado, 51 pontos)
  10. Atlético-GO: 0,47% (10º colocado, 50 pontos)
  11. Avaí: 0,098% (11º colocado, 48 pontos)

Risco de rebaixamento na Série B

  1. Paysandu: 99,9% (20º colocado, 27 pontos)
  2. Amazonas: 95,4% (19º colocado, 32 pontos)
  3. Volta Redonda: 88,2% (18º colocado, 34 pontos)
  4. Botafogo-SP: 68,8% (17º colocado, 35 pontos)
  5. Athletic-MG: 34% (16º colocado, 37 pontos)
  6. Ferroviária-SP: 12,6% (15º colocado, 39 pontos)
  7. América-MG: 0,57% (14º colocado, 41 pontos)
  8. Operário-PR: 0,44% (13º colocado, 42 pontos)
  9. Vila Nova: 0,004% (12º colocado, 44 pontos)

