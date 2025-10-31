Em confronto direto, Goiás e Athletico se enfrentam neste sábado (1), às 16h (de Brasília), na Serrinha, pela 35ª rodada da Série B. O jogo será transmitido ao vivo pela RedeTV! (tv aberta), Espn (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago).

O Esmeraldino ocupa a quarta colocação, com 55 pontos, um ponto acima do quinto Novorizontino, enquanto o Furacão está na sétima posição, com 53 pontos, a dois pontos do G-4.

Goiás x Athletico GOI CAP 35ª rodada Série B do Brasileiro

Como chegam os dois times?

O Goiás vem de vitória por 2 a 1 no confronto direto contra o Criciuma, no Heriberto Hülse, e encerrou um jejum de mais de um mês, com quatro empates e duas derrotas em seis jogos. Com o triunfo, o Esmeraldino pulou duas posições e voltou ao G-4.

O treinador Fábio Carille não tem desfalques para a partida e conta com o retorno do lateral-direito Wilean Lepo, recuperado de lesão no adutor da coxa. Ele ficou de fora de dois jogos e pode retormar a titularidade para a saída de Juninho ou Brayann.

O Athletico venceu o Amazonas por 2 a 0, na Arena da Baixada, e se recuperou da sequência de duas derrotas e dois empates. O Furacão, assim, diminuiu a distância do G-4 de quatro para dois pontos.

Para o jogo, o técnico Odair Hellmann tem as baixas do meio-campista Dudu, machucado, e do atacante Alan Kardec, suspenso. Já o lateral-esquerdo Esquivel, recuperado de lesão, fica no banco. O meia Zapelli e o atacante Viveros, que cumpriram suspensão, voltam para o time titular. Na escalação, o comandante rubro-negro deve retomar o esquema de três zagueiros com a entrada de Aguirre e tem dúvidas no meio-campo e no ataque: Felipinho, Patrick, Mendoza e Leozinho brigam por duas vagas.

Confira as informações do jogo entre Goiás e Athletico pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

GOIÁS X ATHLETICO

35ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado (1), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Serrinha, em Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: RedeTV! (tv aberta), Espn (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Tulio de Farias Ribeiro Caldas (PE)

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GOIÁS (Técnico: Fábio Carille)

Tadeu; Juninho (Wilean Lepo), Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Lucas Lovat; Gonzalo Freitas, Rafael Gava e Brayann (Wellington Rato); Welliton, Anselmo Ramon e Jajá.

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Carlos Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Felipinho (Patrick), Zapelli e Léo Derik; Mendoza (Leozinho), Julimar e Viveros.