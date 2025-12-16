menu hamburguer
Botafogo

Botafogo sobre posições no ranking da Conmebol para 2026

Glorioso fica no Pote 1 do sorteio para a fase preliminar da Libertadores

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/12/2025
19:36
Botafogo subiu no ranking da Conmebol (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Botafogo subiu no ranking da Conmebol (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
A Conmebol divulgou na noite da última segunda-feira (15) a atualização do ranking de clubes de 2026, com o Botafogo subindo duas posições e parando no 19º lugar, e isso definiu, ainda que extraoficialmente, a divisão dos potes para o sorteio das fases preliminares da Libertadores. A entidade definirá caminho no mata-mata de prévia nesta quinta-feira, às 12h (de Brasília).

Com a posição de definida no ranking para a próxima temporada, o Botafogo, campeão da Libertadores de 2024, estará no Pote 1 e enfrentará qualquer clube do Pote 2 na segunda etapa: Liverpool-URU, Carabobo (VEN), O'Higgins (CHI), Bolívia 3 (The Strongest, Blooming ou Nacional Potosí), Equador 3 (LDU ou Barcelona) e os três classificados da primeira fase.

Caminho do Botafogo

Disputarão a primeira fase da Libertadores 2 de Mayo (PAR), Alianza Lima (PER), Deportivo Táchira (VEN), Juventud de Las Piedras (URU), Universidad Católica-EQU e Bolívia 4 (The Strongest, Blooming ou San Antonio Bulo Bulo). Daí sairão os três classificados para a segunda fase, cruzando o caminho do Glorioso.

Os quatro vencedores da segunda fase disputarão a terceira, em sorteio com cruzamento pré-estabelecido, valendo vaga na fase de grupos da Libertadores 2026. O Botafogo, vale lembrar, foi campeão em 2024 em campanha desde as prévias, eliminando Aurora-BOL e Red Bull Bragantino.

Botafogo jogará as fases preliminares da Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Botafogo jogará as fases preliminares da Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A Libertadores 2026 tem um calendário definido com datas-base da Conmebol. Confira abaixo:

4 e 11/2/2026 – 1ª fase
18 e 25/2 – 2ª fase
4 e 11/3 – 3ª fase
18/3 – Sorteio da fase de grupos
8/4 a 27/5 – Fase de grupos
12 e 19/8 – Oitavas de final
9 e 16/9 – Quartas de final
14 e 21/10 – Semifinais
28/11 – Final

