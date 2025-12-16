Fortaleza ganha posições no ranking da Conmebol; Ceará perde

A Conmebol divulgou a atualização do seu ranking de clubes para 2026 na última segunda-feira (15). Os rivais Ceará e Fortaleza, presentes na lista, viram mudanças em suas posições.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O Ceará tinha acabado de retornar para a Série A e por isso não estava em torneios da Conmebol. Dessa forma, o Alvinegro caiu da 64ª posição (697,2 pontos) para a 73ª posição (607,2 pontos).

O Fortaleza disputou a Copa Libertadores e avançou para as oitavas como o segundo colocado do Grupo E, com oito pontos. No mata-mata, o Tricolor foi eliminado pelo Vélez Sarsfield-ARG: 0 a 0 em casa e derrota por 2 a 0 na Argentina. Assim, o clube saiu do 37º lugar (2077,1 pontos) para o 31º lugar (2325,9 pontos).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Partida entre Vélez Sarsfield e Fortaleza, pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Os clubes devem perder posições na atualização do próximo ano. Isso porque, como caíram juntos para a Série B, Ceará e Fortaleza não estarão presentes em competições internacionais.

No ranking, a Conmebol avalia o desempenho dos clubes na Libertadores e na Sul-Americana nas últimas dez temporadas, além do desempenho histórico nas competições e dos títulos nacionais conquistados no período da avaliação.

continua após a publicidade

➡️ Com Carpini, Fortaleza já tem data para se reapresentar; veja

Novos treinadores para Ceará e Fortaleza em 2026

A dupla cearense, que jogará a Série B, trouxe novos técnicos para a temporada 2026. Sem renovação com Martín Palermo, o Fortaleza fechou com Thiago Carpini, que estava no rebaixado Juventude. O vínculo vai até o fim do próximo ano.

O Ceará, por sua vez, não optou pela renovação com o treinador Léo Condé. O substituto é Mozart, que venceu a última Série B à frente do Coritiba. O contrato também é de um ano.

➡️ Ceará vê dificuldade para manter volante emprestado pelo Santos