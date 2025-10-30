menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Athletico tem 'final' contra o Goiás para manter chances de acesso na Série B

Furacão faz confronto direto diante do Esmeraldino

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 30/10/2025
08:00
No primeiro turno, Goiás venceu o Athletico por 1 a 0, na Arena da Baixada. Foto: José Tramontin/Athletico
imagem cameraNo primeiro turno, Goiás venceu o Athletico por 1 a 0, na Arena da Baixada. Foto: José Tramontin/Athletico
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Athletico considera o próximo jogo da Série B como uma 'final' para seguir na briga pelo acesso. O Furacão encara o concorrente direto Goiás no sábado (1), às 16h (de Brasília), na Serrinha, pela 35ª rodada.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Lance!
Lance!
BRASILEIRO B 2025, OPERARIO X CHAPECOENSE
Lance!
BRASILEIRO B 2025, BOTAFOGO-SP X CRICIUMA
BRASILEIRO B 2024, CORITIBA X GOIAS
Airton (Foto: Higor Basso/Novorizontino)
Athletico-PR Brusque Kauã Moraes gol
Lance!

Coritiba: 98.78%

(Foto: Dido Henrique/Coritiba)

  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: BRASILEIRO B 2025, OPERARIO X CHAPECOENSE
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: BRASILEIRO B 2025, BOTAFOGO-SP X CRICIUMA
  • Miniatura da imagem: BRASILEIRO B 2024, CORITIBA X GOIAS
  • Miniatura da imagem: Airton (Foto: Higor Basso/Novorizontino)
  • Miniatura da imagem: Athletico-PR Brusque Kauã Moraes gol
  • Miniatura da imagem:

O time rubro-negro ocupa a sétima colocação, com 53 pontos, e enfrenta o quarto colocado, Esmeraldino, que tem 55 pontos. Entre eles, estão Novorizontino (5º colocado, 55 pontos) e Criciúma (6º, 54 pontos).

Em caso de derrota, a equipe atleticana poderá chegar, ao máximo, em 62 pontos, que tem 88,2% de possibilidade de acesso. A pontuação que garante a promoção à Série A é de 65 pontos, mas pode diminuir nas últimas rodadas.

continua após a publicidade

- A gente tem uma uma final no próximo jogo, um jogo importantíssimo. Temos que recuperar para que a gente possa desempenhar o nosso melhor. A gente tem uma campanha fora de casa muito boa e total capacidade para chegar lá e buscar nossa vitória - afirmou o técnico Odair Hellmann, em entrevista coletiva.

O Athletico vinha de quatro jogos sem vencer, com duas derrotas e dois empates, mas se recuperou na última rodada. O Furacão venceu o penúltimo Amazonas por 2 a 0, na Arena da Baixada, e diminuiu a distância do G-4 de quatro para dois pontos.

continua após a publicidade

Já o Goiás, do agora técnico Fábio Carille, não vencia há seis partidas, com duas derrotas e quatro empates, e também reagiu na Segundona. O time goiano bateu o Criciúma por 2 a 1, fora de casa, em outro confronto direto.

➡️ Veja mais notícias do Athletico

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Athletico tem 32,6% de chance de acesso à Série A. O Goiás tem 36,5%.

Próximos jogos de Athletico e Goiás na Série B

Athletico

Goiás x Athletico: sábado (1), às 16h, Serrinha

Athletico x Volta Redonda: sábado (8), às 18h30, Arena da Baixada

Ferroviária-SP x Athletico: sem data e horário, Fonte Luminosa

Goiás

Goiás x Athletico: sábado (1), às 16h, Serrinha

Cuiabá x Goiás: sexta (7), às 21h30, Arena Pantanal

Goiás x Novorizontino: sem data e horário, Serrinha

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias