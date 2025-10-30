Athletico tem 'final' contra o Goiás para manter chances de acesso na Série B
Furacão faz confronto direto diante do Esmeraldino
O Athletico considera o próximo jogo da Série B como uma 'final' para seguir na briga pelo acesso. O Furacão encara o concorrente direto Goiás no sábado (1), às 16h (de Brasília), na Serrinha, pela 35ª rodada.
O time rubro-negro ocupa a sétima colocação, com 53 pontos, e enfrenta o quarto colocado, Esmeraldino, que tem 55 pontos. Entre eles, estão Novorizontino (5º colocado, 55 pontos) e Criciúma (6º, 54 pontos).
Em caso de derrota, a equipe atleticana poderá chegar, ao máximo, em 62 pontos, que tem 88,2% de possibilidade de acesso. A pontuação que garante a promoção à Série A é de 65 pontos, mas pode diminuir nas últimas rodadas.
- A gente tem uma uma final no próximo jogo, um jogo importantíssimo. Temos que recuperar para que a gente possa desempenhar o nosso melhor. A gente tem uma campanha fora de casa muito boa e total capacidade para chegar lá e buscar nossa vitória - afirmou o técnico Odair Hellmann, em entrevista coletiva.
O Athletico vinha de quatro jogos sem vencer, com duas derrotas e dois empates, mas se recuperou na última rodada. O Furacão venceu o penúltimo Amazonas por 2 a 0, na Arena da Baixada, e diminuiu a distância do G-4 de quatro para dois pontos.
Já o Goiás, do agora técnico Fábio Carille, não vencia há seis partidas, com duas derrotas e quatro empates, e também reagiu na Segundona. O time goiano bateu o Criciúma por 2 a 1, fora de casa, em outro confronto direto.
De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Athletico tem 32,6% de chance de acesso à Série A. O Goiás tem 36,5%.
Próximos jogos de Athletico e Goiás na Série B
Athletico
Goiás x Athletico: sábado (1), às 16h, Serrinha
Athletico x Volta Redonda: sábado (8), às 18h30, Arena da Baixada
Ferroviária-SP x Athletico: sem data e horário, Fonte Luminosa
Goiás
Goiás x Athletico: sábado (1), às 16h, Serrinha
Cuiabá x Goiás: sexta (7), às 21h30, Arena Pantanal
Goiás x Novorizontino: sem data e horário, Serrinha
