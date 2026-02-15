Londrina e Athletico empataram em 2 a 2 na tarde deste domingo (15), no estádio do Café, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paranaense 2026. André Luiz e Lucas Marques fizeram para o Tubarão, enquanto Chiqueti (duas vezes) marcou pelo Furacão.

A partida da volta está marcada para domingo (22), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada. Do outro lado, Coritiba e Operário-PR fazem a outra semi - na ida, no Germano Krüger, também empataram em 2 a 2.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo começou movimentado e teve três gols em pouco mais de 20 minutos. O primeiro foi do Londrina e saiu aos 6, quando Bruno Santos cabeceou o cruzamento de Vitinho, e André Luiz apareceu por trás para empurrar às redes. 1x0.

O Athletico respondeu aos 15, em roubada de bola de Gilberto e arrancada pela direita de Lucas Amorim, que cruzou rasteiro para o atacante Chiqueti, com categoria, finalizar por cima do goleiro Kozlinski. 1x1. Seis minutos depois, Chiqueti fez um golaço. Ele aproveitou uma escorregada de Maurício, entrou na área, passou por dois adversários na diagonal e bateu no contrapé do arqueiro para virar o jogo. 2x1.

Na volta do intervalo, o Tubarão buscou a igualdade e teve uma grande oportunidade. Iago Teles cobrou falta pelo lado esquerdo, e Claudinho se abaixou para afastar de cabeça - o árbitro Lucas Casagrande viu um toque no braço e marcou pênalti para muita reclamação do time rubro-negro. Na cobrança, Iago Teles bateu mal e mandou para fora - Mycael pulou para o mesmo lado e estava inteiro no lance.

Dez minutos depois, aos 27, o empate saiu. Após cruzamento, Wallace ajeitou de cabeça para Lucas Marques que, da meia-lua, encontrou espaço e bateu de esquerda no canto direito do goleiro para fazer 2x2. No fim, os atleticanos Leozinho e Chiqueti tiveram boas chances na área e não fizeram, além de João Cruz arriscar da intermediária na trave.

Próximos jogos de Londrina e Athletico

O Londrina volta a campo no jogo da volta da semifinal contra o Furacão no domingo, às 16h, na Arena. Antes, o Athletico recebe o Corinthians na quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em partida adiada da segunda rodada do Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

LONDRINA 2x2 ATHLETICO

SEMIFINAL (IDA) - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: Domingo (15), às 18h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

🥅 Gols: André Luiz 6/1ºT e Lucas Marques 27/2ºT (Londrina); Chiqueti 15/1ºT e 21/1ºT (Athletico)

🟨 Cartões amarelos: Yago Lincoln e João Pedro (Londrina); Riquelme, Gilberto e Aguirre (Athletico)

🟥 Cartão vermelho: Nenhum

🧑‍🤝‍🧑 Público: 11.004 (pagante) / 11.322 (total)

💸 Renda: R$ 364.740,00

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande

🚩 Assistentes: Rafael Trombeta e Weber Felipe Silva

🖥️ VAR: Adriano Milczvski

⚽ESCALAÇÕES

LONDRINA (Técnico: Allan Aal)

Kozlinski; Maurício, Yago Lincoln, Wallace e Kevyn; André Luiz, Lucas Marques (Fabiano) e Vitinho (Vitor Jacaré); Paulinho Moccelin (Gilberto) (João Tavares), Bruno Santos e Iago Teles (João Pedro).

ATHLETICO (Técnico: João Correia)

Mycael; Gilberto, Aguirre, Léo Pelé e Claudinho; Riquelme, Jadson (Raul) e Dudu (João Cruz); Bruninho (Sorriso), Chiqueti e Renan Viana (Lucas Amorim) (Leozinho).