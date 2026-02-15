Andrew, formado na base do Botafogo e reforço do Flamengo para a temporada, foi vaiado pela torcida alvinegra no Nilton Santos neste domingo (15). Após o jogo, o goleiro disse que não se importava com a situação e reforçou que sua história no Glorioso se encerrou. Vale lembrar que o atleta foi disputado pelos dois rivais na janela de transferências.

continua após a publicidade

— São coisas normais do jogo, a vaia e os aplausos. Eu sou formado no Botafogo, tenho gratidão ao clube, mas a minha história se encerrou, sigo o meu caminho no Flamengo e quero ajudá-lo cada vez mais. Estou feliz de retornar aqui, encontrar funcionários com os quais trabalhei durante dez anos. Mas é o que falei: a minha história no Botafogo acabou. Fico feliz de estar no Flamengo e agora escrever a minha história aqui, ajudando o clube a conseguir a classificação hoje — afirmou.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Andrew falhou no gol do Botafogo?

A partida foi vencida por 2 a 1 pelo Flamengo, que conquistou a vaga na semifinal do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro abriu o placar com Paquetá, tomou o empate em gol de cabeça de Barboza e retomou a vantagem da mesma maneira com Pulgar. Questionado sobre possível falha no tento alvinegro, Andrew prometeu analisar o lance com calma nos próximos dias.

continua após a publicidade

— Não tive tempo de analisar o gol, mas é sempre chato sofrer um gol, pode ter certeza. Vou ver e rever o lance para saber como posso melhorar, que é minha obrigação sempre — falou.

+ Aposte nas partidas do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Quem defenderia o Flamengo nos pênaltis?

O goleiro rubro-negro também foi perguntado se teria sido substituído caso o duelo se encaminhasse para disputa de pênaltis, uma vez que o argentino Rossi é um grande especialista no quesito. Andrew, porém, afirmou que tal situação não foi considerada.

— É um trabalho conjunto, com o pessoal da análise e os treinadores de goleiro. Eu seguiria, sim, mas em momento algum cogitamos a disputa de pênaltis, porque tínhamos capacidade de vencer em 90 minutos e lutamos até o final para isso acontecer — concluiu.