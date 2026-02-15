Em busca da vaga no Paulistão, Crespo escala São Paulo com mudanças e setor ofensivo titular
Tricolor vai a Campinas enfrentar a Ponte Preta em busca da vaga no mata-mata do Estadual
O São Paulo está pronto para enfrentar a Ponte Preta na noite deste domingo (15), às 20h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O Tricolor precisa de uma vitória simples para avançar às quartas de final do Estadual.
Para esta partida contra a já rebaixada Ponte Preta, que somou apenas um ponto em sete jogos, o técnico Hernán Crespo vai mandar a campo uma equipe com praticamente força máxima, com direito a Lucas, Luciano e Calleri no ataque.
A delegação tricolor viajou até Campinas sem o goleiro Carlos Coronel, que passou por um procedimento para tratamento de cálculo renal e retomará a rotina com o restante do elenco na próxima semana, e o volante Bobadilla, baixa da atividade depois de sofrer um trauma na região anterior da coxa direita no duelo contra o Grêmio. Ele realizou atividades na piscina e na academia.
Em evolução após se recuperar de lesão no joelho direito, o atacante André Silva realizou os seus exercícios individualizados com a preparação física e na sequência praticou finalizações ao lado dos companheiros no último treinamento.
Escalação do São Paulo:
Rafael; Lucas Ramon, Sabino, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Marcos Antônio e Danielzinho; Lucas, Luciano e Calleri.
