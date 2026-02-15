Última rodada do Paulistão: os gols de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras entram em campo neste domingo (15) para disputar a oitava e última rodada da primeira fase do Paulistão. Todos os jogos acontecem simultaneamente, às 20h30 (de Brasília). Acompanhe ao vivo os gols das quatro partidas;

continua após a publicidade

Apenas Palmeiras, Novorizontino, RB Bragantino e Portuguesa já estão classificados para a próxima fase.

➡️ Veja gols de Botafogo x Flamengo: Neto falha, e Pulgar bota o fla na frente

Santos 3 x 0 Velo Clube

⚽Gabigol abre o placar;

⚽Na estreia, Moisés deixa o seu

⚽Thaciano transforma Vila Belmiro em festa

🕹️Aposte no São Paulo, Corinthians, Verdão e Santos pelo Paulistão 2026. Cllique aqui para saber mais!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

São Bernardo x Corinthians

Partida está empatada por 0 x 0

O Corinthians vem de vitória sobre o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão e se reabilitou da derrota sofrida para o Palmeiras no último jogo disputado do Paulistão. Na 5ª posição da tabela, com 11 pontos, o Timão tenta repetir o feito contra o São Bernardo para carimbar a vaga na próxima fase e buscar uma melhor colocação.

continua após a publicidade

Palmeiras 0 x 1 Guarani

Palmeiras começa atrás no placar. Lucca aproveita rebote de Carlos Miguel.

Ponte Preta x São Paulo

Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo entram em campo ao mesmo tempo

O Corinthians entra em campo contra o São Bernardo no Estádio Municipal 1° de Maio.

entra em campo contra o São Bernardo no Estádio Municipal 1° de Maio. Palmeiras e Guarani se enfrentam na Arena Barueri.

e se enfrentam na Arena Barueri. O Santos joga contra o Velo Clube na Vila Belmiro.

O São Paulo entra em campo contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli.