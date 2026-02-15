Após a eliminação do Botafogo para o Flamengo no Campeonato Carioca, Martín Anselmi falou em entrevista coletiva no Nilton Santos. Com o resultado, o Glorioso disputará a Taça Rio, torneio paralelo entre os eliminados dos dois grupos na primeira fase.

— Antes de falar do jogo de hoje, eu quero falar de algumas coisas que eu acredito que precisam dessa reflexão. O time pode perder, pode ganhar, pode empatar, mas tem que ter atitude, desejo de ganhar, vontade de ir para frente, positividade. Acho que tudo isso não esteve presente no jogo contra o Fluminense, dentro e fora de campo. Além disso, eu queria deixar uma mensagem para a torcida e pedir desculpas pelos três clássicos. Eu sei que para o torcedor esse é o jogo mais importante, é um clássico, é algo que mexe muito. Eu sofri muito por não ter ganhado esses clássicos. Mas também quero dizer que esse grupo de jogadores está fazendo muitas coisas boas. Às vezes isso não se reflete no placar, mas posso prometer que vai se refletir muito em breve. Tenho certeza de que falta pouco para que os nossos torcedores comecem a sentir orgulho desse time, porque vamos recuperar muitos jogadores, porque vão chegar atletas que também vão nos ajudar, que precisamos Tivemos jogadores de 17 anos enfrentando um clássico como esse, e isso é um ponto de destaque.

OUTRAS RESPOSTAS

Pré-Libertadores

Agora temos um jogo com circunstâncias diferentes e muito difíceis, com uma viagem extremamente desgastante, mas isso não pode ser desculpa para que essa equipe não compita como competiu hoje. Vamos seguir deixando tudo para passar para a próxima fase da Libertadores.

Lesão de Danilo

Não dá para forçar. Chega um momento em que o jogador está muito apertado, com risco de lesão, e precisa sair. Foi o que aconteceu. Quando ele deu o passe, já sentiu muito apertado e não tinha como continuar. Eu tentei segurá-lo. Ele me avisou três ou cinco minutos antes que estava muito apertado. Olhamos o relógio e faltavam cerca de dez minutos. Esperei um pouco para não gastar uma substituição naquele momento, mas naquele lance já não dava mais. Não podíamos continuar forçando. Cada peça neste momento é fundamental. Como eu já disse, vão chegar jogadores, mas eles não poderão atuar na Libertadores porque não conseguimos inscrevê-los. Então, eu preciso cuidar do que temos agora.

Botafogo vai disputar a Taça Rio

O Flamengo venceu o Botafogo e se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca. Com gols de Lucas Paquetá e Pulgar, o Rubro-Negro garantiu o resultado de 2 a 1 no Nilton Santos, neste domingo (15). Barboza descontou para o Glorioso.

Até o momento, Boavista e Volta Redonda são os outros eliminados do Campeonato Carioca e vão disputar a Taça Rio junto com o Botafogo. O último confronto da fase de quartas de final é entre Fluminense e Bangu, nesta segunda-feira (16), no Maracanã. A próxima partida do Alvinegro, porém, é pela pré-Libertadores, contra o Nacional Potosí, na quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília).

Barboza em ação em Botafogo x Flamengo (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

