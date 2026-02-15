Com gol de Paquetá, Flamengo elimina o Botafogo no Nilton Santos

O Flamengo venceu o Botafogo e se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca. Com gols de Lucas Paquetá e Pulgar, o Rubro-Negro garantiu o resultado de 2 a 1 no Nilton Santos, neste domingo (15). Barboza descontou para o Glorioso.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo começou com o Flamengo impondo forte pressão na saída de bola do Botafogo, dificultando a construção alvinegra desde os minutos iniciais. A equipe rubro-negra ocupou o campo de ataque, trocou passes com velocidade e levou perigo principalmente com Emerson Royal e Samuel Lino. O Botafogo tentou responder em transições rápidas, explorando Matheus Martins e Barrera, mas encontrou dificuldades na finalização. Aos 19 minutos, após recuperação rápida no campo ofensivo, Bruno Henrique serviu Lucas Paquetá na entrada da área, e o meia finalizou com categoria para abrir o placar no Nilton Santos.

Depois do gol, o jogo seguiu aberto, com chances para os dois lados. O Flamengo quase ampliou em cabeçada de Paquetá e em chute de Samuel Lino. O Botafogo assustou em escapadas de Matheus Martins, mas pecou na hora de concluir. Nos minutos finais, o ritmo caiu e Danilo deixou o campo com dores na virilha, dando lugar a Arthur Novaes antes do apito que encerrou a etapa inicial com vantagem rubro-negra.

O Botafogo voltou do intervalo com postura mais agressiva, subindo a marcação e tentando pressionar o Flamengo no campo ofensivo. Logo nos primeiros minutos, Newton arriscou de longe e obrigou Andrew a trabalhar, e o time alvinegro manteve a intensidade até conseguir o empate aos oito minutos. Em cobrança de escanteio de Alex Telles, Barboza apareceu nas costas da defesa e cabeceou por cobertura, encobrindo o goleiro e deixando tudo igual no Nilton Santos. O gol animou o clássico, que ficou aberto, com o Flamengo buscando responder em finalizações de Cebolinha e mudanças promovidas por Filipe Luís.

Com o passar do tempo, o Rubro-Negro retomou o controle da posse e passou a rondar mais a área adversária. Após sequência de escanteios, aos 38 minutos, Arrascaeta cobrou, a bola desviou na área e sobrou para Pulgar. Neto defendeu a primeira cabeçada do chileno, mas deu rebote nos pés do volante, que marcou o segundo e recolocou o Flamengo em vantagem. Nos minutos finais, o Botafogo ainda tentou reagir, mas esbarrou na própria desorganização e nas limitações físicas, enquanto o Flamengo administrou o resultado até o apito final.

O quem vem por aí para Botafogo e Flamengo?

Com a vitória, o Flamengo irá enfrentar o Madureira na semifinal do Carioca. O Botafogo, por sua vez, disputará a Taça Rio, torneio paralelo entre os eliminados dos dois grupos na primeira fase. Até o momento, Boavista e Volta Redonda são os outros eliminados. O último confronto da fase de quartas de final é entre Fluminense e Bangu, nesta segunda-feira (16), no Maracanã.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 2 FLAMENGO

QUARTAS DE FINAL - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 15 de fevereiro de 2026, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

⚽ Gols: Paquetá (19'/1T), Barboza (8'/2T) e Pulgar (38'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Bastos e Villalba (BOT)

Escalações

Botafogo

Neto, Bastos, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo (Arthur Novaes), Jordan Barrera, Alex Telles e Álvaro Montoro (Artur); Villalba (Nathan Fernandes) e Matheus Martins (Arthur Cabral).

Flamengo

Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Lucas Paquetá (Léo Pereira) e Carrascal (Evertton Araújo); Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino (Arrascaeta) e Bruno Henrique (Cebolinha).

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

