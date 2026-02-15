Com surpresa, Corinthians está escalado para enfrentar o São Bernardo

O Corinthians está escalado para o duelo diante do São Bernardo, que acontece neste domingo (15), às 20h30, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), pela rodada final do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

Para o confronto, a grande surpresa é o retorno do volante André, que se recuperou de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. A recuperação surpreendeu, já que Dorival Júnior havia estipulado um prazo entre sete e 10 dias.

Por outro lado, dois nomes não viajaram para São Bernardo do Campo: o meio-campista Memphis Depay e o zagueiro Gustavo Henrique. Eles se juntam às ausências já esperadas de Breno Bidon, com estiramento no músculo posterior da coxa direita, Kaio César (lesão no músculo posterior da coxa direita), Hugo, com lesão no menisco lateral do joelho direito, e Matheus Pereira, suspenso.

continua após a publicidade

Assim, o Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, Tchoca e Bidu; Allan, Charles, André e Rodrigo Garro; Vitinho e Gui Negão.

Escalação São Bernardo: Alex Alves; Hugo Sanches, Hélder, Matheus Salusiano, Augusto e Pará; Marcão, Romisson e João Paulo; Felipe Garcia e Pedro Vitor.

continua após a publicidade

Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Jhony Inácio/Agência Enquadrar/Gazeta Press) Agencia Enquadrar/Agencia Enquadrar

O que o Corinthians precisa fazer para avançar de fase?

Em quinto lugar na tabela, com 11 pontos, três vitórias e saldo positivo de três gols, o Corinthians ainda busca uma das quatro vagas restantes para a próxima fase. Até o momento, apenas Palmeiras, Novorizontino, RB Bragantino e Portuguesa garantiram classificação antecipada.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Timão tem uma conta simples: vencer para depender apenas de si e assegurar a vaga. Em caso de vitória, na melhor das hipóteses e com tropeços de RB Bragantino e Portuguesa, o Corinthians pode terminar a primeira fase na terceira colocação. No entanto, se Massa Bruta e Lusa vencerem, a equipe permanecerá na quinta posição, a mesma em que iniciou a rodada.

Em caso de derrota corintiana, a situação se complica, já que o Capivariano, nono colocado e primeiro fora da zona de classificação, tem apenas um ponto a menos que o Corinthians e enfrentará o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

Se a partida terminar empatada, o Bernô, que soma oito pontos, ficará sem chances de classificação, enquanto o Corinthians terá de torcer por tropeços de Guarani, Botafogo-SP ou São Paulo, que aparecem logo abaixo na tabela.

+ Aposte na vitória do Corinthians sobre o São Bernardo pelo Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.