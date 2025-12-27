O Flamengo acertou, nas últimas horas, o empréstimo de Carlinhos ao Remo até dezembro de 2026, data que marca o término do contrato do atacante com o clube carioca.

Carlinhos atuou pelo Vitória em 2025 e não seria aproveitado pela comissão técnica, que optou por um novo empréstimo. De volta à Série A do Campeonato Brasileiro após 32 anos, o Remo ficará responsável pelo pagamento dos vencimentos do atleta.

A informação da transferência foi divulgada inicialmente pelo jornalista "Venê Casagrande" e confirmada pela reportagem do Lance!.

Após o período de empréstimo, o Vitória não demonstrou interesse em renovar o vínculo de Carlinhos, que previa uma opção de compra fixada em R$ 4,5 milhões. Uma rescisão contratual chegou a ser considerada pela diretoria do Flamengo. No entanto, o Remo demonstrou interesse em contar com o atacante, assumindo os custos salariais.

Carlinhos, que pertence ao Flamengo e atuou emprestado pelo Vitória, será o novo reforço do Remo para a Série A do Brasileirão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Ao todo, Carlinhos disputou 20 jogos pelo Flamengo desde 2024, marcando cinco gols. Na última temporada pelo Vitória, balançou as redes quatro vezes em 23 partidas.

