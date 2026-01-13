Paulistas, cariocas e Inter avançam à 3ª fase da Copinha; veja os resultados do dia

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 segue a todo vapor. Durante esta terça-feira (13), várias equipes entraram em campo para mais uma rodada da segunda fase do principal torneio de base do país. Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Internacional e Botafogo avançaram, enquanto o Atlético-MG se despediu da competição. Confira abaixo os resultados da Copinha.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Crias classificadas! Após empate por 3 a 3 no tempo normal, o Palmeiras venceu o Vitória nas penalidades por 3 a 2, na Arena Barueri, e avançou. Victor Gabriel, com dois gols, e Juan Gabriel marcaram para o Alviverde, enquanto Hiago, Gean e Alejandro anotaram para o Leão. Leia mais.

Atual campeão da Copinha, o São Paulo segue vivo na busca por mais uma taça da principal competição de base do Brasil. Em Sorocaba, o Tricolor venceu a Portuguesa por 2 a 0, com gols de Djhordney e Pedro Ferreira, ambos no segundo tempo, e avançou à próxima fase da Copinha. Agora, o time vai enfrentar o Operário-PR, mas ainda sem data e horário definidos. Leia mais.

continua após a publicidade

Depois de empatar em 1 a 1 no tempo regulamentar, o Fluminense derrotou o Referência nos pênaltis e avançou para a terceira fase. Isack Gabriel abriu o placar para o Tricolor e Jhonnatan empatou. Nas penalidade, Felix, goleiro carioca, defendeu uma das cobranças que garantiu a vitória. Leia mais.

O Ibrachina venceu o Atlético-MG por 3 a 1 e garantiu a classificação para a terceira fase da Copinha. O Dragão da Mooca dominou o Galo ao longo de toda a partida, controlando a posse de bola, impondo seu ritmo de jogo e criando as principais oportunidades ofensivas. Com organização tática, intensidade e eficiência nos momentos decisivos, a equipe paulista soube neutralizar as ações do Atlético e construiu o resultado com autoridade. Leia mais.

continua após a publicidade

O Internacional goleou o Retrô por 4 a 0, na Rua Javari, e se classificou. O Colorado marcou três vezes no primeiro tempo, com Gustavo Ulguim, Eduardo e João Miranda, e fechou a goleada novamente com Gustavo Ulguim na segunda etapa. Leia mais.

O Botafogo venceu o São José por 3 a 0 e avançou na competição. Os gols da partida foram marcados por Samuel Alves, Matheus Fortunato e Arthur Izaque. Leia mais.

Outros resultados da Copinha

RB Bragantino 3 x 0 Comercial Tietê

Operário-PR 4 x 0 Independente-AP

Canaã 1 x 0 Figueirense

Juventude 1 (5) x (4) 1 Águia de Marabá

Fortaleza 2 x 1 Novorizontino

Itaquaquecetuba 2 x 1 União Mogi

Ituano 3 x 1 Água Santa

Flamengo-SP 1 x 0 Monte Roraima

Nacional-SP 2 x 0 Juventus

Audax 0 x 1 Santo André