Felix pega pênalti e leva Fluminense à terceira fase da Copinha
Moleques de Xerém enfrentam o Ituano na terceira fase
- Matéria
- Mais Notícias
Depois de empatar em 1 a 1 no tempo regulamentar, o Fluminense derrotou o Referência nos pênaltis e avançou para a terceira fase da Copinha. Isack Gabriel abriu o placar para o Tricolor e Jhonnatan empatou. Nas penalidade, Felix, goleiro carioca, defendeu uma das cobranças que garantiu a vitória.
Fluminense x Madureira: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Campeonato Carioca
Onde Assistir
Mercado do Fluminense: Nino de volta? Plano B para Hulk e Savarino? Entenda
Fluminense
Escalação do Fluminense para estreia no Carioca: time será alternativo
Fluminense
Na próxima fase (16avos de final), os Moleques de Xerém enfrentam o Ituano, em partida ainda sem data definida.
➡️ Personalidade forte e nome de ídolo: conheça Felix, goleiro do Fluminense na Copinha
O gol de Isack Gabriel foi no apagar das luzes do primeiro tempo. No último lance antes do intervalo, Félix lançou para o campo de ataque e encontrou Kelwin, que trabalhou com Janderson, aberto na esquerda. Ele cruzou e contou com uma furada da defesa para que a bola chegasse nos pés do camisa 26 para desviar e abrir o marcador.
Aos 20 da segunda etapa, Jhonnatan empatou após jogada trabalhada. Allan Kennedy recebeu aberto na direita e encontrou o passe na área. A bola escapou no primeiro domínio, mas o atacante aproveitou o quique para acertar um belo chute e levar a partida para as penalidades.
O Flu abriu as cobranças com Isack, seguido por Kelwin, Gorgulho, Pedro Costa e, para selar a classificação, Fabinho. Do lado do Referência, Xavier, Abdallah e Gui Borges fizeram, e Pedro gomes teve a cobrança defendida por Gustavo Felix.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias