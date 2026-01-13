menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Felix pega pênalti e leva Fluminense à terceira fase da Copinha

Moleques de Xerém enfrentam o Ituano na terceira fase

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/01/2026
21:19
Gustavo Felix, goleiro do Fluminense, comemora defesa decisiva contra o Referência, pela Copinha (Foto: Leonardo Brasil/FFC)
Gustavo Felix, goleiro do Fluminense, comemora defesa decisiva contra o Referência, pela Copinha (Foto: Leonardo Brasil/FFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Depois de empatar em 1 a 1 no tempo regulamentar, o Fluminense derrotou o Referência nos pênaltis e avançou para a terceira fase da Copinha. Isack Gabriel abriu o placar para o Tricolor e Jhonnatan empatou. Nas penalidade, Felix, goleiro carioca, defendeu uma das cobranças que garantiu a vitória.

Na próxima fase (16avos de final), os Moleques de Xerém enfrentam o Ituano, em partida ainda sem data definida.

➡️ Personalidade forte e nome de ídolo: conheça Felix, goleiro do Fluminense na Copinha

O gol de Isack Gabriel foi no apagar das luzes do primeiro tempo. No último lance antes do intervalo, Félix lançou para o campo de ataque e encontrou Kelwin, que trabalhou com Janderson, aberto na esquerda. Ele cruzou e contou com uma furada da defesa para que a bola chegasse nos pés do camisa 26 para desviar e abrir o marcador.

Aos 20 da segunda etapa, Jhonnatan empatou após jogada trabalhada. Allan Kennedy recebeu aberto na direita e encontrou o passe na área. A bola escapou no primeiro domínio, mas o atacante aproveitou o quique para acertar um belo chute e levar a partida para as penalidades.

O Flu abriu as cobranças com Isack, seguido por Kelwin, Gorgulho, Pedro Costa e, para selar a classificação, Fabinho. Do lado do Referência, Xavier, Abdallah e Gui Borges fizeram, e Pedro gomes teve a cobrança defendida por Gustavo Felix.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Referência, pela Copinha (Foto: Leonardo Brasil/FFC)
Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Referência, pela Copinha (Foto: Leonardo Brasil/FFC)

