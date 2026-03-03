Por que Leonardo Jardim saiu do Cruzeiro?

O técnico Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro, encaminhou sua transferência para o Flamengo nesta terça-feira (3). O comandante irá assumir o lugar de Filipe Luis, que foi demitido depois da goleada por 8 a 0 contra o Madureira.

continua após a publicidade

Em dezembro de 2025, logo após a derrota nos pênaltis para o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, o treinador se despediu da Raposa em entrevista coletiva na Toca da Raposa II. Na época, ele explicou que tomou a decisão por questões familiares.

– Esses momentos não são fáceis, mas temos que ser racionais. Quando vim para o Cruzeiro, passei 45 dias com viagens, minha esposa no hospital. Quando ela saiu, vim para o Cruzeiro. Estou dentro do projeto para dar meu melhor, não pelo salário. Foi nesse convite do Pedrinho que dediquei 100%. Ainda bem, nosso contrato era até 2025, final. Havia possibilidade de sair, acionei uma cláusula e não renovar para 2026. Por motivos que são muito pessoais – disse o técnico.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

– O desgaste que tive este ano, no lado pessoal e profissional. Alguns profissionais me alertaram, para me preservar. Não é a primeira vez que faço isso, parei depois do Monaco também. O trabalho de treinador não pode ser feito de qualquer forma, tem que ser a 200%. Não consigo dar esses 100% agora, no próximo ano. Vou tirar meu time de campo. Mas com certeza que tenho uma gratidão grande por trabalhar no Cruzeiro. Os torcedores fantásticos, o apoio do Pedrinho – complementou Leonardo Jardim.

Pedrinho tentou segurar Leonardo Jardim

O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, conversou com a imprensa antes da despedida oficial de Leonardo Jardim. Antes mesmo da coletiva do técnico, o presidente comentou sobre a decisão do treinador e ressaltou que tentou convencê-lo a desistir.

continua após a publicidade

– A saída do Jardim, é uma coisa que lutamos muito para não acontecer. Mas ele tem uma necessidade, precisa ficar fora por compromissos familiares. Fica aqui uma gratidão muito grande pelo Jardim, pela comissão técnica dele toda, fantástica. Tenho que agradecer a ele e o trabalho dele. Dizer a todos que o Jardim nunca pediu nada que não pudéssemos fazer – comentou.

– Sempre ajudou em muitas coisas que não era responsabilidade dele. Ele trabalha pela instituição, não pelo jogador. Deixou uma lição muito grande para nós. Esses dez meses valem por dez anos. Triste pela saída, mas é um cara que aprendi a gostar. Temos uma amizade muito grande. Ele não pediu nada, nem reajuste, dinheiro. Quando eu falava em dinheiro, ele brigava comigo. É um dia triste, pelo jogo de ontem, pelo pênalti perdido e a saída do Jardim. Mas a mais dura é a saída dele – comentou Pedro Lourenço, que se emocionou na despedida de Leonardo Jardim.

Pedro Lourenço e Leonardo Jardim (Foto: Eduardo Statuti/ Lance!)

Trajetória de Leonardo Jardim pelo Cruzeiro

Contratado em fevereiro de 2025, Leonardo Jardim tinha contrato com o Cruzeiro até o fim de 2026. Entretanto, a diretoria celeste não dificultou sua saída, uma vez que Pedro Lourenço criou vínculos com o profissional.

No comando do Cruzeiro, o técnico colocou o Cabuloso no 'pódio' do Campeonato Brasileiro e recolocou a equipe na Libertadores. Ao todo, ele somou em 2025, 55 partidas disputadas, com 25 vitórias, 18 empates e 12 derrotas.

➡️ Aposte nos próximos jogos do Cruzeiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.