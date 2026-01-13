São Paulo vence a Portuguesa e avança à terceira fase da Copinha
Atual campeão da Copinha, Tricolor faz 2 a 0 e se garante na próxima fase da competição de base
Atual campeão da Copinha, o São Paulo segue vivo na busca por mais uma taça da principal competição de base do Brasil. Na noite desta terça-feira (13), em Sorocaba, o Tricolor venceu a Portuguesa por 2 a 0, com gols de Djhordney e Pedro Ferreira, ambos no segundo tempo, e avançou à próxima fase da Copinha. Agora, o time vai enfrentar o Operário-PR, mas ainda sem data e horário definidos.
Como foi o jogo?
O primeiro tempo foi de ânimos exaltados desde os primeiros minutos, que resultaram em alguns cartões amarelos dos dois lados. No quesito lances interessantes e muito perigosos, o duelo deixou um pouco a desejar, mas se teve um time com mais chance de tirar o marcador do zero no primeiro tempo, esse time foi o São Paulo.
Aos 3 minutos, Pedro Ferreira ficou com a bola e finalizou com força, por cima do gol. No lance seguinte, Tetê quase marcou um gol olímpico em cobrança de escanteio. E o Tricolor seguia pressionando nos primeiros minutos. Aos 6, Djhordney ganhou da zaga no alto, após cobrança de escanteio, e viu a bola tirar tinta da trave adversária.
A primeira chegada da Lusa aconteceu aos 12, quando Ruan Anselmo finalizou de fora da área, João Pedro espalmou e, na sequência, a zaga Tricolor afastou o perigo. Aos 29, o goleiro da Portuguesa, Paulo Cruz, fez boa defesa após chute de Felipe e, poucos minutos depois, salvou novamente, agora um chute de Osório. A Portuguesa, do outro lado, não conseguia acertar o último passe.
No segundo tempo, novamente o São Paulo voltou para sufocar e em busca do primeiro gol da partida. Aos 14, uma grande chance: Tetê cobrou o escanteio fechado, Paulo Cruz salvou o gol olímpico. Igor Felisberto ficou com a sobra e descolou o cruzamento para Paulinho, na pequena área, que finalizou na trave.
Aos 18, Pedro Ferreira deu o passe na medida para Igor Felisberto, que fez o cruzamento e viu a bola chegar para Tetê, mas o jogador acertou a rede pelo lado de fora.
Os gols do São Paulo
Aos 27 minutos, de tanto tentar e mostrar superioridade em campo, o Tricolor conseguiu. Tetê cobrou escanteio fechado novamente, Paulo Cruz e a zaga se atrapalharam no meio da área a bola sobra para Djhordney completar para dentro do gol e abrir o placar em Sorocaba.
Aos 39, o segundo gol do Tricolor para matar o jogo. Lucyan puxou rápido contra-ataque, invadiu a grande área, livrou a maração do zagueiro e deixou para Pedro Ferreira fazer e dar números finais ao duelo.
✅Ficha técnica
SÃO PAULO 2 X 0 PORTUGUESA
2ª FASE DA COPINHA
📍 Local: Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP)
🥅 Gols: Djhordney (27'/2°T) (1x0) e Pedro Ferreira (34'/2°T) (2x0)
🟨 Cartões amarelos: Matheus Ferreira, Pedreo Ferreira e Djhordney (SAO); Ruan Anselmo, Wellington, Ernest Muñoz e Romullo (POR)
🟥 Cartões vermelhos: -
⚽ESCALAÇÕES
SÃO PAULO: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osório, Matheus Ferreira, Tetê, Djhordney, Felipe, Pedro Ferreira, Gustavo Santana e Paulinho. (Técnico: Allan Barcellos);
PORTUGUESA: Paulo Cruz, Firmo, Wellington, Ernest Muñoz, Jotta, Romullo, Ruan Anselmo, Kerlon, Jaja, Kauã Freire, Rian Lucas. (Técnico: Murilo Balbino)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Danilo Ricardo Salgado
🚩 Assistentes: Ademilson Lopes da Silva Filho e João Pedro de Morais
