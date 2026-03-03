Rodrigo Caio fica? Saiba quem sai com Filipe Luís do Flamengo

Demitido do Flamengo na madrugada desta terça-feira (3), Filipe Luís levará com ele membros de sua comissão técnica. Junto ao treinador, Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico) deixarão o clube. Por sua vez, Rodrigo Caio, ex-zagueiro e membro da comissão, permanece no Mais Querido.

Diferente dos outros dois profissionais, o ex-jogador faz parte da comissão técnica permanente do clube. Ou seja, é um funcionário direto do Flamengo, enquanto Ivan e Diogo respondiam a Filipe Luís.

Rodrigo Caio faz parte da comissão técnica do Rubro-Negro desde maio de 2025, quando chegou para focar em coordenar as bolas paradas. A arma foi eficiente para diversos triunfos do clube durante o ano, principalmente no título da Libertadores com gol de cabeça de Danilo após escanteio cobrado por Arrascaeta.

O Flamengo anunciou, horas depois da goleada por 8 a 0 diante do Madureira na segunda-feira (2), que Filipe Luís não faz mais parte do comando técnico do clube. Logo após o término da vitória, em que o treinador foi extremamente criticado pelos torcedores, ele participou da coletiva de imprensa no Maracanã.

— O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico). O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional — comunicou o Flamengo.

Filipe Luís comandou o Flamengo contra o Lanús (Foto: EDU ANDRADE/Fatopress/Gazeta Press)

Filipe Luís recebeu a notícia de demissão do Flamengo após a coletiva de imprensa

O técnico Filipe Luís recebeu a notícia da sua demissão ao término da coletiva de imprensa. Ele foi comunicado pela diretoria por meio de José Boto, diretor de futebol do clube carioca. A reportagem do Lance! apurou que, anteriormente, não existia qualquer comunicado ou possibilidade prévia do desligamento.

Supercampeão como jogador, Filipe Luís também cravou o seu nome na história do clube como treinador. No total, são 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas em 101 jogos.

