Botafogo vence São José e avança para a terceira fase da Copinha

Em jogo válido pela segunda fase da Copinha, o Botafogo venceu o São José por 3 a 0 e avançou na competição. Os gols desta terça-feira (13) foram marcados por Samuel Alves, Matheus Fortunato e Arthur Izaque.

Na próxima fase (16avos de final), as Crias Gloriosas enfrentam o Juventude em partida sem data definida.

Como foi o jogo

Primeiro tempo

O Botafogo teve a primeira chance do jogo antes do relógio completar um minuto. Kauan Toledo recebeu na velocidade, cruzou rasteiro na área e o goleiro espalmou. No rebote, Matheusinho e Felipe Januário tentaram, mas a bola saiu em escanteio. Após a cobrança, Samuel Alves subiu mais que a defesa e abriu o placar para o clube carioca.

O Alvinegro seguiu pressionando após o gol e teve uma bola na trave de Gustavo Pereira, em finalização de longe. Depois disso, manteve o controle da partida, ocupando o campo de ataque e dando pouco espaço para os contra-ataques do São José.

Antes do apito final, Samuel teve nova chance de cabeça, mas essa defendida pelo goleiro. Aos 40, de falta, Kauan Toledo arriscou de longe, para fora. No minuto seguinte, o time paulista teve boa chance, com Paulinho, que invadiu a área e tocou por cobertura, mas a bola desviou no braço do zagueiro do Botafogo e saiu em escanteio. Sem VAR, não houve revisão.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o São José passou a ter mais volume ofensivo, incomodando a defesa alvinegra principalmente com contra-ataques e bolas levantadas na área, mas sem eficiência. Do lado carioca, a dificuldade para criar fez com que Rodrigo Bellão fizesse alterações no time, que surtiram efeito.

Enquanto o jogo parecia esfriar, o Botafogo encontrou seu segundo gol com Matheus Fortunato, que havia entrado há pouco. O camisa 25 recebeu livre na entrada da área e bateu colocado para ampliar o marcador.

O tento de Fortunato incendiu as Crias Gloriosas, que fizeram o terceiro pouco depois. Aos 80, após cobrança de falta que bateu na barreira, Gustavo Pereira pegou a segunda bola e levantou na área para Arthur Izaque dominar, girar e finalizar de voleio.