Vasco insiste em Renato Gaúcho e se aproxima de acerto com o treinador

O Vasco está próximo de anunciar seu novo treinador. Após rodadas de negociação, o clube avançou nas conversas com Renato Gaúcho e as partes estão perto de um acordo. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE.

Clube e treinador já estavam alinhados em relação ao projeto esportivo. O principal entrave era a questão financeira. Depois de Renato recusar as duas primeiras propostas apresentadas pela diretoria, as conversas evoluíram nos últimos dias, com ambas as partes se aproximando de um denominador comum. A expectativa é de que o acerto seja selado nas próximas horas.

Busca do Vasco pelo novo técnico

Desde a saída de Fernando Diniz, após a derrota para o Fluminense no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, o Gigante da Colina iniciou a procura por um comandante que pudesse potencializar o elenco e reorganizar a equipe na temporada.

O nome dos sonhos da diretoria era Artur Jorge. No entanto, segundo apuração do Lance!, o treinador — campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo em 2024 — nunca esteve disposto a deixar o Al-Rayyan, do Catar.

Artur Jorge comandou o Botafogo em 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Outro nome que agradava era o de Marcelo Gallardo, que deixou recentemente o River Plate. Contudo, o treinador argentino não pretende assumir um novo trabalho de imediato.

Desde o início das conversas, Renato Gaúcho era o nome que melhor se encaixava na realidade financeira e esportiva do clube, além de contar com o aval da maior parte da diretoria. Agora, o acerto está por detalhes, e o Vasco se aproxima de definir o comandante que terá a missão de recolocar a equipe nos trilhos da temporada.

