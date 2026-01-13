Internacional goleia, elimina o Retrô e avança à terceira fase da Copinha; veja os gols
Colorado atropela o time pernambucano
O Internacional goleou o Retrô por 4 a 0 na tarde desta terça-feira (13), na Rua Javari, pela segunda fase, e se classificou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Colorado marcou três vezes no primeiro tempo, com Gustavo Ulguim, Eduardo e João Miranda, e fechou a goleada novamente com Gustavo Ulguim na segunda etapa.
Como foi o jogo?
O Internacional viu o Retrô ter mais a posse de bola no começo do jogo, mas respondeu com eficiência no ataque. Aos 16, Luiz Felipe avançou pela esquerda e cruzou para Gustavo Ulguim, bem posicionado na área, abrir o placar. 1x0.
Dez minutos depois, Ryan roubou a bola, fez boa jogada individual e encontrou Eduardo, livre, para ampliar. 2x0. Nos acréscimos, com 46, o Colorado ainda fez mais um. João Miranda arriscou de longe e surpreendeu o goleiro Andrey para marcar o 3x0.
Em desvantagem, o Retrô tentou esboçar uma reação para voltar ao jogo, mas não conseguia criar perigo, nem mesmo nas bolas paradas. O Inter, por outro lado, apenas controlava a partida e aguardava espaço para o contra-ataque.
Na reta final, o Colorado aproveitou uma transição ofensiva. Em troca rápida de passes, Gustavo Ulguim deixou Victor Hugo em boas condições, e o camisa 9 finalizou para a defesa do goleiro. No rebote, Gustavo Ulguim encobriu o arqueiro e fechou o placar. 4x0.
Internacional na Copinha
O Inter encerrou a primeira fase na segunda posição do Grupo 32 da Copinha, com 4 pontos. O Colorado estreou com empate em 0 a 0 a Portuguesa Santista-SP, depois venceu o CSE_AL- por 3 a 0 e fechou com derrota por 3 a 0 para o Nacional-SP, que se classificou na primeira posição, com 7 pontos.
Próximo jogo do Internacional na Copinha
O Inter encara o Nacional-SP, que eliminou a Juventus-SP por 2 a 0, na terceira fase. A Federação paulista ainda vai confirmar data e horário do jogo.
✅ FICHA TÉCNICA
RETRÔ 0X4 INTER
COPINHA - 2ª FASE
📆 Data e horário: Terça-feira, 13 de janeiro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Rua Javari, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Gustavo Ulguim 16/1ºT e 39/2ºT, Eduardo 26/1ºT, João Miranda 43/1ºT (Inter)
🟨 Cartões amarelos: Luiz Felipe (Retrô); Jhonatan e Gabriel Palma (Inter)
🟥 Cartão vermelho: Nenhum
🟨 Árbitro: Alef Feliciano Pereira
🚩 Assistentes: Elias Anselmo da Silva e Henrique Calderan Gomes de Oliveira
🖥️ Quarto árbitro: Caique Tiago de Oliveira Miquilini
⚽ESCALAÇÕES
RETRÔ (Técnico: Gabriel Lisboa)
Andrey; Mikeias (Thyago), Karele, Meykson e Miguel (Erick Felipe); Luiz Felipe (Cailan), Hudson (Zé Luís), Jhonnatam e Pedro; Cauã (Reinaldo) e Jerônimo (Luan).
INTER (Técnico: Mario Jorge)
Filipe Sírio; João Miranda (Richard), João Dalla Corte e Esley; Jhonatan (Gabriel Baggio); Lorenzo Vagheti (Bernardo), Edson (Gabriel Palma), Eduardo (Júlio Cézar) e Luiz Felipe; Ryan (Victor Hugo) e Gustavo Ulguim.
