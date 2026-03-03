Atlético-MG faz do Mineirão seu aliado contra o Cruzeiro: confira retrospecto recente

No próximo domingo (8), Atlético e Cruzeiro decidem o título do Campeonato Mineiro de 2026. A partida será disputada no Mineirão, estádio que, mesmo não sendo mais a casa oficial do Atlético, tem sido um aliado recente do clube nos clássicos.

No próximo domingo (8), Atlético e Cruzeiro decidem o título do Campeonato Mineiro de 2026. A partida será disputada no Mineirão, estádio que, mesmo não sendo mais a casa oficial do Atlético, tem sido um aliado recente do clube nos clássicos.

O Mineirão foi a casa do Galo por muitos anos. Após a inauguração da Arena MRV, o estádio passou a ser, em tese, território rival e em algumas ocasiões, campo neutro. Ainda assim, o Atlético segue se sentindo à vontade quando atua no Gigante da Pampulha.

O retrospecto recente no clássico confirma essa sensação. Nos últimos dez confrontos contra o Cruzeiro no Mineirão, o Atlético leva grande vantagem: são cinco vitórias alvinegras, três empates e apenas duas derrotas, um aproveitamento de 60%. O número é semelhante ao desempenho do clube como mandante na Arena MRV em 2025, quando registrou 61% de aproveitamento.

Apesar dos bons números, o último encontro entre as equipes no Mineirão não terminou de forma positiva para o Galo. Em setembro de 2025, o Atlético foi derrotado por 2 a 0 pelo Cruzeiro, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, resultado que culminou na eliminação da equipe. A partida também marcou o início do trabalho de Jorge Sampaoli, que acabou sendo demitido no início de fevereiro deste ano.

Scarpa e Romero em disputa de bola (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Cruzeiro x Atlético final do Mineiro 2026

A grande decisão do Campeonato Mineiro será disputada neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Mineirão.

O Atlético garantiu vaga na final após eliminar o América na semifinal. Depois de dois empates, 1 a 1 no jogo de ida e 0 a 0 na volta, o Galo levou a melhor na disputa por pênaltis. Já o Cruzeiro avançou com duas vitórias sobre o Pouso Alegre: 2 a 1 na ida e 1 a 0 na volta.

Por ter feito melhor campanha na primeira fase, o Cruzeiro será o mandante da final. No entanto, diferentemente de outras edições do Estadual, a equipe não terá vantagem esportiva no resultado. Em caso de empate no tempo regulamentar, o título será decidido nas cobranças de pênaltis.