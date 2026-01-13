menu hamburguer
Atlético-MG joga mal, é dominado pelo Ibrachina, e está eliminado da Copinha

Galo não conseguiu impor seu jogo e dá adeus a competição

13/01/2026
17:14
O Ibrachina venceu o Atlético por 3 a 1 nesta terça-feira (13) e garantiu a classificação para a terceira fase da Copinha. O Dragão da Mooca dominou o Galo ao longo de toda a partida, controlando a posse de bola, impondo seu ritmo de jogo e criando as principais oportunidades ofensivas. Com organização tática, intensidade e eficiência nos momentos decisivos, a equipe paulista soube neutralizar as ações do Atlético e construiu o resultado com autoridade.

Como foi o jogo?

A partida começou bastante movimentada, com as duas equipes buscando o ataque e tentando abrir o placar. Ambos os times davam espaços e permitiam chegadas ofensivas de lado a lado, mas, apesar da intensidade inicial, não foram criadas oportunidades claras nos primeiros 20 minutos de jogo.

A partir desse momento, as grandes oportunidades começaram a surgir e a partida ficou ainda mais movimentada. Aos 33 minutos, o árbitro marcou pênalti para o Ibrachina, mas na cobrança brilhou um dos destaques do Galo nesta Copinha: o goleiro Pedro Cobra, que se esticou e espalmou a bola para escanteio, fazendo grande defesa.

No entanto, a desatenção e a euforia após o pênalti defendido custaram caro. No lance seguinte, após cobrança de escanteio, o Ibrachina abriu o placar. O cruzamento veio da esquerda, a bola desviou em Vitor Gabriel e acabou entrando no próprio gol, 1 a 0 para a equipe de São Paulo.

(Foto: Victor Froes/Gazeta Press)

A segunda etapa começou com o Galo se lançando ao ataque em busca do empate, que não demorou a acontecer. Logo aos sete minutos, em uma cobrança de falta espetacular, Eric acertou o ângulo e deixou tudo igual no placar.

No entanto, o Ibrachina retomou o controle da partida e voltou a se impor, criando boas oportunidades e chances claras de gol. Após pressionar e desperdiçar algumas finalizações, a equipe paulista conseguiu voltar à frente no placar. Em um lance confuso após cruzamento, com disputa e bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para Luís Fernando, que marcou o segundo gol e fez 2 a 1 para o time de São Paulo.

Mesmo em vantagem no placar, o Ibrachina seguiu controlando a posse de bola, administrando o tempo e sem sofrer pressão significativa. Quando estava sem a bola, a equipe se mostrava organizada defensivamente. Já nos acréscimos matou o confronto com Vicente, 3 a 1.

Próximo jogo do Ibrachina

Com a vitória, o Ibrachina avançou para a 3° fase da competição, e enfrentará o vencedor do confronto entre Santo André e Audax-SP.

Ficha técnica

IBRACHINA 3 X 1 ATLÉTICO-MG
2ª FASE - COPINHA
📆 Data e horário: terça-feira , 13 de janeiro, às 15h (de Brasília);
📍 Local: Arena Ibrachina, São Paulo
🥅 Gols: Vitor Gabriel (Gol Contra), Luís Fernando (IBR) e Vicente (IBR)
Eric Soares (CAM)

⚽ESCALAÇÕES

Ibrachina (Técnico: Renato Souza)
Gabriel Sena; Kayky Eduardo, Gabriel Oliveira, Matheus Romero, Paulo Marques, Armando, Nathan, Enrico, Kauan, Enzo e Kleiton.

Atlético-MG (Técnico: Leandro Zago)
Pedro Cobra, Vitor Gabriel, Lucas Santana, Xavier, Lucas Souza, Eric, Luiz Peu, Gabriel Veneno, Louback , Riquelme e João Teixeira

