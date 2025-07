O Grêmio está escalado com três mudanças para enfrentar o Fortaleza, nesta terça-feira (29), às 20h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, em partida adiada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kannemann, Villasanti e Alysson retornam ao time após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no último sábado (26), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

Mudanças principalmente no lado direito

Preservado diante do Palmeiras, Kannemann voltará a formar dupla de zagueiros canhotos com Wagner Leonardo. Com isso, Gustavo Martins será novamente improvisado na lateral direita, já que Igor Serrote foi vendido para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, e João Pedro e João Lucas ainda se recuperam de lesão.

No meio-campo, Villasanti, que sequer viajou para São Paulo por conta de problema clínico, retorna ao time no lugar de Alex Santana. Dodi e Riquelme serão os parceiros do volante paraguaio no centro do campo.

Por fim, Alysson volta à ponta direita na vaga de Pavón, que foi titular diante do Palmeiras. A escalação gremista para enfrentar o Fortaleza tem Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Villasanti; Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite.

Escalação do Fortaleza

O Fortaleza também está escalado por Renato Paiva. O Tricolor do Pici irá a campo com Magrão, Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Herrera, Deyverson e Breno Lopes.