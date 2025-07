Fortaleza está escalado para visitar o Grêmio no Brasileirão

O Fortaleza está escalado para o duelo desta terça-feira (29) com o Grêmio, na Arena do Grêmio, às 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O técnico Renato Paiva, substituto de Juan Pablo Vojvoda, fará o seu terceiro jogo pela equipe cearense.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O Tricolor vem de vitória por 3 a 1 sobre o RB Bragantino, em casa. Jogos da Copa do Brasil acontecerão neste fim de semana, mas as duas equipes já foram eliminadas da competição: o Fortaleza perdeu nos pênaltis para o Retrô e o Grêmio caiu diante do CSA. Assim, o jogo contra os gaúchos é válido pela 14ª rodada da Série A.

O clube cearense busca pontuar para deixar a zona de rebaixamento da competição. O Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Magrão; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Herrera, Deyverson e Breno Lopes.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Grêmio de Mano Menezes está escalado com o seguinte time: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Riquelme; Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera.

➡️ Grêmio defende invencibilidade contra o Fortaleza em casa; veja

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X FORTALEZA

14ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: terça-feira, 29 de julho, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO);

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC).

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Riquelme; Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera. Técnico: Mano Menezes.

FORTALEZA: Magrão; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Herrera, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva.