O zagueiro Vitor Mendes, que atuou no Fluminense em 2023, está de volta ao futebol após uma suspensão de 720 dias e assinou contrato com a Ferroviária para a disputa da Série B do Brasileirão. O novo vínculo é válido até o final de 2025.

continua após a publicidade

— Estou muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa da Ferroviária. Foram dois anos afastado dos gramados, mas sempre me dedicando e acreditando nesse retorno. É um sentimento novo, como se tudo estivesse começando novamente. Estou pronto para ajudar a Locomotiva em seus objetivos — declarou o zagueiro.

No ano em que defendeu o Tricolor, o jogador foi citado na investigação Operação Penalidade Máxima e confessou o envolvimento em manipulação de resultados. Seu nome apareceu em conversas de Whats App que indicam que ele teria recebido um valor para receber um cartão amarelo na partida entre Juventude (onde jogava) e Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro em 2022. Além da suspensão, pagou uma multa de 70 mil reais e foi afastado do time carioca.

continua após a publicidade

Para não ser acionado criminalmente, Vitor Mendes fez um acordo com o Ministério Público de Goiás (MPGO) e tornou-se testemunha na investigação. Além dele, outros oito jogadores também fizeram acordo com o MPGO no caso de manipulação de apostas no futebol: Kevin Lomónaco, Moraes, Nikolas Farias, Jarro Pedroso, Nino Paraíba, Diego Porfírio, Bryan Garcia e Sávio.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense