Jardim poupa titulares no Cruzeiro; veja quem pode jogar contra CRB

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, já anunciou que não vai escalar todos os titulares na partida desta quarta-feira (30), contra o CRB, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Mineirão, às 19h30. O treinador está preocupado com o desgaste apresentado pelos jogadores por causa da sequência de jogos da equipe. Desde que o Campeonato Brasileiro recomeçou em 13 de julho, após a pausa para o Mundial de Clubes, a equipe disputou cinco jogos em 15 dias.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Leonardo Jardim não antecipa quem poderá ficar de fora da partida contra o CRB – o técnico do Cruzeiro citou somente o lateral-direito William e o volante Christian, que nem ficaram no banco de reservas na derrota para o Ceará, domingo (27), no Mineirão, pelo Brasileiro.

Na lateral direita, é provável que Fagner seja mantido, já que não haveria queda de rendimento no setor com a troca. No meio-campo, Eduardo também pode continuar no lugar de Christian, apesar do baixo rendimento diante do Ceará. Uma opção seria a entrada de Marquinhos ou mesmo de Gabigol, que ainda pode ser escalado no lugar de Matheus Pereira.

continua após a publicidade

Volante Walace pode ter mais uma chance no time do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na zaga, Fabrício Bruno e Villalba atuaram nos cinco jogos após a pausa do Brasileirão, sem ao menos ser substituídos. Um dos dois deve dar lugar a Jonathan Jesus, na partida contra o CRB. O volante Lucas Romero é outro jogador que teve presença constante nas últimas partidas. Walace pode começar jogando ao lado de Lucas Silva.

No ataque, Kaio Jorge pode ser poupado, apesar da boa fase, com cinco gols nos cinco jogos depois da retomada do Brasileirão. Wanderson, que não foi bem diante do Ceará, pode dar lugar a Marquinhos ou Bolasie.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro x CRB: onde assistir, horário e prováveis escalações

Matheus Henrique ainda deve ficar como opção no banco do Cruzeiro no jogo contra o CRB

Recuperado de lesão no joelho direito, o meia Matheus Henrique, que, diante do Ceará, domingo (27), voltou a jogar depois de quase quatro meses afastado, deve ser opção para o decorrer da partida desta quarta-feira (30).

O jogo de volta contra o CRB, pela Copa do Brasil, será na quarta-feira (7 de agosto), às 21h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Antes, no domingo (3), o Cruzeiro enfrenta o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, às 16h, pela 18ª rodada, a penúltima do turno do Campeonato Brasileiro.