A mudança que mais chamou atenção na escalação do Bahia contra o Juventude, no último domingo, foi a entrada do goleiro Ronaldo na vaga de Marcos Felipe. É bem verdade que o time gaúcho pouco ameaçou, mas o resultado positivo e a atuação sem sustos pode garantir uma nova sequência para Ronaldo com a iminência de rodízio na posição que Rogério Ceni tanto conhece.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

O treinador admitiu que deixou Marcos Felipe no banco de reservas para blindá-lo das críticas da torcida diante de algumas falhas cometidas em jogos passados, a última delas contra o América de Cali, pela Sul-Americana. A tendência, então, é que Ronaldo seja titular pelo segundo jogo consecutivo e ganhe nova sequência pelo Bahia.

Ronaldo em treino do Bahia antes de enfrentar o Retrô (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o goleiro elogiou Marcos Felipe e disse que vai brigar por titularidade no Tricolor.

— Não acompanho muito o que acontece fora de campo, mas sei que o Marcos Felipe tem história no clube. Desde que cheguei, ele sempre me tratou com respeito, e temos uma relação muito boa, assim como com o Danilo e o Gabriel. Acho que ele tem maturidade para lidar com críticas. O ambiente entre os goleiros aqui é muito saudável, com respeito mútuo, e isso é o mais importante para nossa convivência e desempenho — pontuou Ronaldo.

continua após a publicidade

— É o que eu espero [ser titular]. Trabalho no dia a dia para entregar minha melhor performance e ajudar o Bahia. O que posso controlar é minha rotina, minha dedicação. Tento ser o mais profissional possível e estar sempre preparado para quando for solicitado. Acho que esse é o diferencial da minha carreira: sempre me preparo, jogando ou não. Graças a Deus tive a chance de começar jogando na última partida, e espero ter uma sequência, sempre respeitando meus companheiros e o professor, que é quem decide — projetou.

Ronaldo em entrevista coletiva (Foto: Rafael Rodrigues/ E.C Bahia)

+ Saiba como chega o Retrô, adversário do Bahia na Copa do Brasil

Decisão entre Bahia e Retrô

Ronaldo deve ganhar a tão sonhada sequência a partir das 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), quando o Bahia recebe o Retrô, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o goleiro, não adianta tratar o time pernambucano - que está na zona de rebaixamento da Série C - como azarão.

continua após a publicidade

— Acho que o principal é entrar como se fosse uma final. A gente vê vários exemplos no futebol, tanto nacional quanto internacional, de equipes, teoricamente inferiores, fazendo jogos duros, competitivos, dificultando muito para quem é considerado favorito. Então, o mais importante é manter o foco, saber qual é o objetivo, que é passar de fase, mas com respeito ao Retrô. Eles chegaram às oitavas por mérito, já eliminaram um time da Série A. Então, temos que encarar como se fosse uma final — ponderou.