Flamengo x Coritiba Palpite – Análise e odds (30/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Ambas as equipes marcam – 1,98 na Betsson Placar provável: Flamengo 2 x 1 Coritiba – 7,00 na Betsson Aposta de valor: Mais de 2,5 gols – 1,80 na Betsson Aposta alternativa: Breno Lopes 1+ chutes a gol – 1,71 na Betano Dica com boas chances: Pedro marcar a qualquer momento – 1,71 na Br4Bet

O Flamengo recebe o Coritiba no Maracanã neste sábado (30), pela 18ª rodada do Brasileirão, a última antes da paralisação para a Copa do Mundo. O confronto acontece em um contexto extremamente delicado para o Rubro-Negro, que terá dez jogadores convocados por seleções nacionais após a CBF rejeitar o pedido de adiamento feito pelo clube.

O Coritiba chega ao Rio de Janeiro em grande momento após a vitória por 3 x 2 sobre o Bahia, resultado que colocou o Coxa na sexta posição, a apenas um ponto do G-4. Com elenco praticamente completo, Fernando Seabra vê no duelo contra um Flamengo desfalcado uma oportunidade rara de pontuar no Maracanã. Confira os palpites do Lance para a partida no Rio de Janeiro e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Flamengo x Coritiba pelo Campeonato Brasileiro

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Análise da partida - Fla pressiona pelo topo; Coxa busca fechar o turno no G-4

O Flamengo chega à penúltima rodada do primeiro turno ocupando a segunda colocação do Brasileirão, com 31 pontos, sete atrás do líder Palmeiras. Apesar da distância ainda administrável na tabela, o momento recente aumentou a pressão sobre a equipe de Leonardo Jardim. O Rubro-Negro não venceu nas duas últimas rodadas e chega ao confronto após o empate diante do Athletico-PR e a derrota por 3 x 0 para o Palmeiras no Maracanã, partida em que terminou o segundo tempo sem acertar uma finalização sequer no gol adversário.

Mesmo com a queda recente de rendimento, a campanha rubro-negra ainda apresenta números sólidos no campeonato. A goleada por 4 x 0 sobre o Atlético-MG no Mineirão segue como a maior vitória de um visitante nesta edição da Série A, e o Flamengo balançou as redes em 15 das 16 partidas disputadas até aqui. Pedro lidera o setor ofensivo com nove gols e três assistências, enquanto o Maracanã permanece como um dos principais trunfos da equipe: o clube possui um dos melhores saldos como mandante do torneio, sustentado por forte produção ofensiva em casa.

Encerrar o primeiro turno com vitória tem peso estratégico para o Flamengo antes da paralisação para a Copa do Mundo. O retorno do campeonato em julho encontrará cenários completamente diferentes dependendo do resultado deste sábado. Com os convocados retornando apenas em agosto, Leonardo Jardim sabe que ampliar a distância para o Palmeiras antes da pausa reduziria significativamente a margem de recuperação no segundo turno.

O Coritiba, por sua vez, atravessa seu melhor momento desde o retorno à Série A. Com 26 pontos conquistados em 17 rodadas, o Coxa ocupa a sexta colocação e aparece muito acima das projeções iniciais para um clube recém-promovido. A vitória de virada sobre o Bahia reforçou uma das principais marcas do trabalho de Fernando Seabra: a capacidade competitiva da equipe mesmo em cenários adversos dentro das partidas.

A campanha paranaense, porém, ainda apresenta oscilações típicas de um elenco em consolidação na elite. As derrotas para Vitória e Grêmio evidenciaram dificuldades contra equipes mais físicas e intensas, especialmente fora de casa. Em contrapartida, o triunfo diante do Corinthians em São Paulo mostrou que o Coritiba possui organização suficiente para competir em ambientes de pressão elevada e contra adversários tecnicamente superiores.

Mais do que pontuar no Maracanã, o Coritiba entra em campo sonhando com o G-4 antes da pausa da Copa do Mundo. Uma vitória no Rio de Janeiro pode colocar a equipe entre os quatro primeiros colocados e consolidar o melhor primeiro turno do clube nos últimos anos na elite nacional. Breno Lopes, principal nome ofensivo do elenco com oito gols no campeonato, chega ao confronto vivendo sua fase mais decisiva da temporada e liderando a esperança coxa-branca de surpreender um Flamengo pressionado e desfalcado.

Outros palpites e odds para Flamengo x Coritiba

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Confrontos diretos entre Flamengo x Coritiba

O retrospecto do confronto no Maracanã favorece amplamente o Flamengo. Em 29 partidas disputadas no estádio entre as equipes, o Rubro-Negro soma 19 vitórias, além de sete empates e apenas três derrotas para o Coritiba. O histórico evidencia uma dominância consistente dos cariocas em casa, sem qualquer sequência relevante de triunfos coxa-brancas no Maracanã ao longo dos confrontos entre os clubes.

No primeiro turno desta edição do Brasileirão, o Flamengo venceu o Coritiba por 3 x 1, resultado que manteve a tendência histórica favorável ao time carioca. O cenário atual, porém, apresenta diferenças importantes em relação aos últimos encontros. O Coritiba retorna à Série A em 2026 após o título da Série B no ano anterior e chega à 18ª rodada sustentando campanha muito acima das expectativas iniciais, brigando diretamente pelas primeiras posições da tabela.

No retrospecto geral desde 2004, o Flamengo soma 17 vitórias em 31 confrontos contra dez triunfos do Coritiba e quatro empates. Apesar do peso histórico rubro-negro no duelo, o contexto desta temporada adiciona um componente diferente ao confronto. A proximidade entre as equipes na classificação e, principalmente, os desfalques provocados pelas convocações transformam este encontro em um dos cenários mais equilibrados dos últimos anos entre Flamengo e Coritiba no Maracanã.

Notícias de Flamengo x Coritiba

Flamengo: desfalques e dúvidas

A lista de desfalques do Flamengo para esta rodada é a maior desde a chegada de Leonardo Jardim ao clube. Dez jogadores foram liberados para seleções nacionais a partir da quarta-feira (27), esvaziando praticamente toda a espinha dorsal da equipe. Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá seguiram para a Seleção Brasileira, enquanto Guillermo Varela, Nicolás De la Cruz e Giorgian De Arrascaeta se apresentaram ao Uruguai. Jorge Carrascal foi convocado pela Colômbia, Gonzalo Plata defenderá o Equador, e Léo Nannetti participará do período de treinamentos da Seleção Brasileira na Granja Comary.

A situação de Arrascaeta tem um componente adicional. O uruguaio já estava fora de combate por conta de uma fratura na clavícula direita e continuaria ausente independentemente da convocação. Além dele, o Flamengo ainda não poderá contar com Jorginho, em recuperação de fratura, e Everton Cebolinha, que segue tratando lesão muscular. Ao todo, Leonardo Jardim terá doze ausências para o confronto, cenário que obriga o treinador a reformular praticamente todos os setores da equipe antes da pausa para a Copa do Mundo.

As mudanças atingem diretamente a estrutura titular do Flamengo. Emerson Royal assume a lateral direita no lugar de Varela, enquanto Vitão forma a dupla de zaga ao lado de Léo Ortiz para suprir as ausências de Danilo e Léo Pereira. No setor ofensivo, Bruno Henrique, Samuel Lino e Luiz Araújo devem atuar na linha de apoio a Pedro, formando um ataque mais vertical e menos associativo do que o habitual sem Arrascaeta, De la Cruz e Plata disponíveis.

O meio-campo aparece como o setor mais afetado pelas convocações e lesões. Sem Paquetá, De la Cruz, Arrascaeta e Jorginho, a responsabilidade da construção passa para Saúl Ñíguez e Evertton Araújo, dupla que precisará equilibrar intensidade defensiva com capacidade de organização ofensiva. A forma como o Flamengo conseguirá sustentar o controle do jogo mesmo com tantas ausências será uma das principais incógnitas do confronto diante do Coritiba.

Provável escalação do Flamengo (4-2-3-1): Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo e Saúl Ñíguez; Samuel Lino, Bruno Henrique e Luiz Araújo; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Coritiba: desfalques e dúvidas

Fernando Seabra chega ao Maracanã com um cenário raro ao longo da temporada: elenco praticamente completo à disposição. Os únicos desfalques confirmados do Coritiba são por questões físicas, envolvendo Fabinho, Keno, Maicon, o goleiro reserva Pedro Morisco e o atacante Rodrigo Rodrigues. Nenhum dos cinco vinha ocupando papel de titular absoluto, permitindo ao treinador manter praticamente toda a estrutura principal da equipe para o confronto diante do Flamengo.

A principal notícia positiva para o Coxa envolve Sebastián Gómez. O volante colombiano chegou a aparecer na pré-lista de Néstor Lorenzo para a Copa do Mundo, mas acabou fora da convocação final da Colômbia. A decisão garantiu a permanência do meio-campista em Curitiba e assegura uma peça fundamental para o sistema de Fernando Seabra justamente na partida mais importante do clube antes da pausa do calendário.

O Coritiba também escapou de problemas disciplinares na rodada passada. Josué, Jacy e Vini Paulista entraram pendurados contra o Bahia, mas nenhum recebeu cartão amarelo, permanecendo disponíveis para atuar no Maracanã. A situação de Josué tem peso especial dentro da equipe: o meia português lidera o elenco em assistências na Série A e se tornou uma das principais referências criativas do time desde sua chegada ao futebol brasileiro.

No setor ofensivo, Breno Lopes vive seu melhor momento na temporada. Autor do gol da vitória sobre o Bahia, o atacante soma oito gols no Brasileirão e registra a melhor média ofensiva do elenco em participações diretas por minuto jogado. Ao lado dele, Pedro Rocha e Joaquín Lavega completam um trio ofensivo móvel e agressivo, responsável por boa parte da produção ofensiva do Coritiba neste primeiro turno e que chega ao Maracanã enxergando uma oportunidade rara diante de um Flamengo extremamente desfalcado.

Provável escalação do Coritiba (4-3-3): Pedro Rangel; JP Chermont, Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Pedro Rocha, Breno Lopes e Joaquín Lavega. Técnico: Fernando Seabra.

Destaques individuais de Flamengo x Coritiba

Jogador destaque · Flamengo Pedro 9 Gols no Brasileirão 2026, artilheiro do Rubro-Negro na Série A 3 Assistências no Brasileirão 2026 – total de 12 participações em gols 7,44 Nota média FotMob no Brasileirão 2026, terceiro mais bem avaliado do Fla 1.263 Minutos disputados na Série A 2026 – terceiro com mais tempo de jogo no clube Jogador destaque · Coritiba Breno Lopes 8 Gols no Brasileirão 2026, artilheiro do Coritiba na Série A 0,57 Gols por partidas, melhor média do ataque coxa-branco na Série A 7,07 Nota média FotMob no Brasileirão 2026, terceiro mais bem avaliado do Coxa R$ 15 mi Valor pago pelo Coritiba ao Fortaleza em janeiro de 2026

Os técnicos - Jardim reinventa o elenco; Seabra colhe os frutos da temporada

Leonardo Jardim

Leonardo Jardim assumiu o Flamengo em março de 2026 em meio a um cenário turbulento, substituindo Filipe Luís poucas horas após a goleada sobre o Madureira no Campeonato Carioca. O treinador português chegou ao clube carregando currículo de peso no futebol europeu e do Oriente Médio, com destaque para o título francês conquistado pelo Monaco em 2017 e pela passagem vitoriosa no Olympiacos. Seu início no Rubro-Negro foi imediato em resultados: conquistou o Campeonato Carioca sobre o Fluminense e sustentou uma sequência inicial de dez partidas sem derrota antes da eliminação na Copa do Brasil.

Desde sua chegada, Jardim promoveu mudanças claras na identidade tática da equipe. O Flamengo passou a controlar menos a posse de bola, mas aumentou a intensidade na recuperação ofensiva e melhorou a eficiência no ataque, mesmo finalizando menos vezes por jogo. A derrota por 3 x 0 para o Palmeiras no Maracanã destoou do padrão apresentado até aqui, mas o contexto deste sábado representa provavelmente o maior desafio enfrentado pelo treinador desde que assumiu o clube: montar um time competitivo mesmo convivendo com doze ausências entre convocados e lesionados.

Fernando Seabra

Do outro lado, Fernando Seabra chega ao Maracanã vivendo o momento mais positivo de sua trajetória recente. Formado em Educação Física pela USP e influenciado pelas ideias de Jürgen Klopp, o treinador construiu carreira baseada em modelos de pressão alta, intensidade física e organização coletiva. Após trabalhos no Cruzeiro e no Red Bull Bragantino, assumiu o Coritiba no fim de 2025 para substituir Mozart Santos, campeão da Série B.

O impacto de Seabra no Coritiba superou qualquer expectativa criada no início da temporada. Com um elenco de orçamento intermediário e recém-promovido à elite, o treinador colocou o clube na disputa pelas primeiras posições do Brasileirão, sustentando um modelo competitivo e agressivo dentro de campo. Chegar à pausa da Copa do Mundo brigando pelo G-4 e enfrentando um Flamengo desfalcado no Maracanã representa o auge de um primeiro semestre que transformou o Coxa em uma das grandes surpresas do futebol brasileiro em 2026.

Análise tática de Flamengo x Coritiba

Os dois times devem atuar em variações do 4-3-3, mas o confronto apresenta desequilíbrios importantes provocados pelos desfalques do Flamengo. Sem De la Cruz e Lucas Paquetá, Leonardo Jardim perde justamente os dois jogadores mais influentes na criação ofensiva da equipe ao longo do Brasileirão. Evertton Araújo e Saúl Ñíguez assumem o meio-campo em um modelo mais físico e menos criativo, reduzindo a capacidade de controle e construção do Rubro-Negro pelo corredor central.

Fernando Seabra deve explorar exatamente essa fragilidade. O Coritiba utiliza Josué como articulador avançado entre as linhas, função em que o meia português costuma desequilibrar ao atrair marcação e abrir espaços para infiltrações dos atacantes. Contra um meio-campo improvisado e menos entrosado, a tendência é de maior liberdade para o camisa 10 coxa-branca circular pelo setor central e acelerar as transições ofensivas.

Pelos lados do campo, o Flamengo ainda preserva armas importantes. Samuel Lino e Bruno Henrique oferecem velocidade, profundidade e capacidade de desequilíbrio em jogadas individuais, principalmente em transições rápidas. Pedro continua como principal referência ofensiva da equipe e chega ao confronto sustentando números expressivos no Brasileirão.

O sistema defensivo rubro-negro, porém, deve ser mais exigido do que normalmente acontece no Maracanã. Emerson Royal assume a lateral direita no lugar de Varela, enquanto Vitão forma dupla de zaga com Léo Ortiz em uma linha ainda sem o mesmo nível de entrosamento dos titulares habituais. Com Breno Lopes, Pedro Rocha e Joaquín Lavega vivendo bom momento ofensivo, o Coritiba encontra um cenário favorável para criar oportunidades e transformar o duelo em uma partida muito mais equilibrada do que o histórico recente do confronto costuma indicar.

Prognóstico de placar exato para Flamengo x Coritiba