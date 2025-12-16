Presidente diz que Sport está próximo de técnico ex-Ceará

Matheus Souto Maior, novo presidente do Sport, afirmou que o clube está próximo de acertar com o técnico Léo Condé para 2026. O profissional foi rebaixado para a Série B com o Ceará, assim como a equipe pernambucana.

A declaração aconteceu logo após o resultado das eleições no Sport. O mandato, que substituirá o de Yuri Romão, vai até o fim de 2026. Matheus Souto Maior disse também que o Sport está próximo de acertar com Júlio Rondineli, executivo de futebol ex-Juventude.

— Tudo certo [com Léo Condé e Júlio Rondineli] não, mas eu diria que a gente tem um bom caminho andado com eles. Mas faltam alguns detalhes sim, que só poderiam ser tomados quando a gente tivesse certeza da eleição. Então agora a gente vai para cima e vamos tentar fechar o mais rápido possível, tanto com o executivo, quanto com o treinador - revelou o novo presidente.

Léo Condé, treinador do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Condé assumiu o Ceará na metade de 2024, quando a equipe tentava retornar à elite do futebol brasileiro. O treinador teve bom desempenho e, no fim do ano, o Alvinegro obteve o acesso.

Em 2025, após um título estadual e um início sem sustos no Brasileirão, o Ceará perdeu desempenho na reta final e acabou sendo rebaixado. Já o Sport, que caiu como lanterna, não conseguiu esboçar reação ao longo do campeonato.

Campanha de Mozart na Série B

O Coritiba de Mozart, novo treinador do Ceará, foi campeão da Série B de 2025 com 68 pontos: 19 vitórias, 11 empates e oito derrotas. A equipe teve a melhor defesa da competição (23 gols sofridos) e, ao mesmo tempo, apresentou o sexto pior ataque (39).

O treinador tinha manifestado o desejo de permanecer no clube paranaense, mas as negociações não se concretizaram. Assim, o Coxa anunciou a saída ao fim do campeonato.