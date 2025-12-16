Saída de Thiago Silva aumenta busca por Nino; Fluminense planeja próximos passos

O Fluminense ainda não entrou de vez no mercado após o fim da temporada 2025. O novo presidente, Mattheus Montenegro, assume o mandato do triênio no dia 19 e vai iniciar esse processo de transição para 2026. Mesmo assim, alguns movimentos já estão acontecendo. É o caso de Nino, que é desejo antigo do clube e ganhou mais força com a confirmação da saída de Thiago Silva.

Thiago Silva não fica no Fluminense em 2026. A informação foi dada inicialmente pela repórter Aline Nastari e confirmada pelo Lance!. Com isso, a força do nome de Nino aumentou. O zagueiro já era unanimidade dentro do clube, até porque o Thiago Silva sairia de qualquer jeito no meio do ano. A despedida antecipada aumentou a urgência da chegada de Nino, que é visto como reposição técnica e de liderança interna para o atual capitão, além de também exercer o papel de ídolo para a torcida.

O desejo de Nino é de retornar ao Brasil. O melhor cenário para o jogador seria que essa volta fosse para o Fluminense, mas não existe exclusividade. Nino chegou a ser fotografado treinando em uma praia do Rio de Janeiro com uma camisa não oficial do Fluminense. A regata foi um presente que ele tinha acabado de receber. O pouco tempo que vestiu foi o suficiente para o vídeo que viralizou.

A vontade do Nino e da família não é novidade. A parte difícil do negócio é acertar com o Zenit, que não tem motivos para abrir mão do zagueiro. O jogador é muito querido na Rússia e vai seguir jogando lá caso uma venda não aconteça. O caso já aconteceu no meio do ano, quando o Tricolor não conseguiu acordo com os russos.

Planejamento para o Fluminense de 2026

Mattheus Montenegro toma posse nesta sexta-feira (19), no Salão Nobre das Laranjeiras, e a partir disso dará início "oficial" às movimentações de mercado. As reuniões entre o novo presidente, Mário, Angioni e a comissão de Zubeldía já estão acontecendo há semanas.

O treinador tem confiança no atual elenco, mas vê margem para melhoria com reforços. Um detalhe importante é que esses reforços também podem ser internos, com jogadores pouco aproveitados e jovens de Xerém. Os alvos principais nesse momento são: um zagueiro, além de Nino, atacantes de lado de campo e a posição de centroavante.

Sobre os possíveis reforços internos, Zubeldía entende que teve pouco tempo para rodar o elenco e dar chance para alguns nomes. Com a necessidade de pontuar no Brasileirão para conseguir a vaga direta na Libertadores, o argentino fechou o time titular e porque não tinha "margem para erro".

O Carioca e os treinos de pré-temporada podem ser importantes para esse processo. O Fluminense vai dividir o grupo no retorno das férias. O primeiro grupo inicia no dia 2 de janeiro e o segundo no dia 8. A parte que volta no dia 2 deve ter nomes como Lavega, Lezcano, Riquelme, Davi Schuindt e outros jogadores que são vistos com potencial.