Palmeiras vira sobre o RB Bragantino e segue na liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino, de virada, por 2 a 1, na noite deste domingo (18), no Estádio Cícero de Souza Marques, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Gabriel abriu o placar para o Massa Bruta, enquanto Murilo e Mauricio, ambos no segundo tempo, garantiram a virada do Verdão.

continua após a publicidade

+ Palmeiras perde novo nome e amplia lista de desfalques para jogo com Flamengo

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 22 pontos e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino, por sua vez, permanece com 17 pontos, na terceira colocação, mas ainda pode ser ultrapassado no complemento da rodada.

Como foi o jogo?

Mesmo sem criar muitas oportunidades, o Red Bull Bragantino foi superior ao Palmeiras. O Verdão teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para trocar passes nos primeiros 45 minutos, principalmente no último terço do campo.

continua após a publicidade

Aos poucos, o Massa Bruta começou a explorar os espaços atrás dos laterais do Palmeiras e passou a levar perigo ao goleiro Weverton. Aos 22 minutos, Gabriel recebeu passe na entrada da área e chutou rasteiro para abrir o placar em Bragança Paulista.

Nos minutos finais, Vinicinho recebeu um ótimo lançamento e teve a oportunidade de ampliar o marcador. Weverton, no entanto, estava bem posicionado e defendeu o chute. Ao todo, foram seis finalizações para os donos da casa, contra apenas três do Verdão, além de baixo aproveitamento nos passes.

continua após a publicidade

Assim como na primeira etapa, os 45 minutos finais começaram com muitos erros de passe e poucas oportunidades. Precisando do resultado, a comissão técnica alviverde promoveu algumas mudanças na equipe ainda no intervalo, e o time passou, aos poucos, a responder em campo.

Murilo, após cobrança de escanteio, igualou o marcador já com o Palmeiras melhor na partida. Minutos depois, foi a vez de Mauricio, que entrou no lugar de Facundo Torres, deixar o dele. O meia-atacante aproveitou a sobra dentro da área, finalizou no canto e virou o placar.

Em vantagem, o Verdão passou a controlar o ritmo da partida e segurar a posse de bola. Mesmo com as alterações promovidas por Seabra, o Bragantino não conseguiu levar perigo nos minutos finais e perdeu a chance de assumir a liderança do Brasileirão.

Jogadores do Palmeiras comemoram gol sobre o Bragantino, fora de casa, pelo Brasileirão (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que vem por aí?

O Massa Bruta volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Criciúma, às 21h30 (de Brasília), em casa. No mesmo dia, o Verdão recebe o Ceará, no Allianz Parque, a partir das 19h30. Ambos os confrontos são válidos pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

✅ FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 x 2 PALMEIRAS

9ª rodada — Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 18 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP);

⚽ Gols: Gabriel (22' 1ºT), Murilo (26' 2ºT) e Mauricio (32' 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Eric Ramires (RBB); Richard Ríos (PAL)

🟥 Cartão vermelho: -

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Auxiliares: Nailton Júnior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa

Quarto árbitro: Cícero de Sousa Marques

⚽ ESCALAÇÕES

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andrés Hurtado (Sant'Anna), Pedro Henrique, Guzmán Rodriguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric (Laquintana) e Jhon Jhon (Gustavinho); Lucas Barbosa (Borbas), Eduardo Sasha (Pitta) e Vinicinho.

PALMEIRAS (Técnico: João Martins)

Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Allan (Luighi); Facundo Torres (Mauricio), Estêvão (Bruno Fuchs) e Flaco López (Thalys).