Veiga detalha dificuldades no Palmeiras e tem Abel como ‘mentor’ para retomada

Um dos principais nomes do Palmeiras nas últimas temporadas, Raphael Veiga sofreu com lesões e oscilações neste início de ano e ainda não conseguiu engatar uma sequência de jogos, principalmente no Brasileirão.

O momento conturbado, no entanto, não muda a percepção de Abel Ferreira sobre o camisa 23. Para o treinador, o meia exerce o papel de capitão silencioso dentro do elenco e ainda contribui para a evolução de jovens destaques, como Endrick, hoje no Real Madrid, e Estêvão.

Em partida contra o Cerro Porteño, pela fase de grupos da Libertadores, Veiga sofreu uma luxação no ombro esquerdo. Apesar de não precisar passar por cirurgia, o meia ficou afastado dos gramados por cerca de 30 dias.

– Fiquei feliz por ter voltado. Esse começo de ano foi complicado, machuquei o ombro, o que acabou me atrapalhando em alguns movimentos, como na hora de correr, proteger a bola, chutar, mas agora estou bastante confiante – explicou.

Mesmo no banco de reservas nos últimos compromissos do time, Veiga mantém a ótima relação que tem com Abel Ferreira, técnico com quem construiu a parceria mais longeva de sua carreira.

– O Abel é um cara que eu tenho um respeito e uma admiração muito grandes. Para mim, é o cara que mais me ajudou – revelou.

Raphael Veiga durante partida do Palmeiras no Allianz Parque (Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Raphael Veiga pelo Palmeiras

No fim de 2016, o Palmeiras acertou a contratação de Raphael Veiga junto ao Athletico. Após demorar para engrenar no novo clube, o meio-campista se transformou em peça vital do elenco alviverde, especialmente após a chegada do técnico Abel Ferreira.

Ao todo, Veiga conquistou 11 títulos, incluindo duas Copas Libertadores (2020 e 2021) e dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023). Na atual temporada, soma 20 partidas, dois gols e seis assistências.