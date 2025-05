Palmeiras perde novo nome e amplia lista de desfalques para jogo com Flamengo

O Palmeiras terá dois desfalques importantes para a partida contra o Flamengo, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Richard Ríos recebeu cartão amarelo e, por isso, cumprirá suspensão automática.

Escalação do Palmeiras: Abel tem desfalques no ataque contra o Bragantino

Além do meio-campista colombiano, o técnico Abel Ferreira também está fora. O treinador estava pendurado, recebeu cartão amarelo no clássico contra o São Paulo e, na sequência, foi expulso pela equipe de arbitragem. Por isso, foi punido com dois jogos de suspensão.

Sem Abel, João Martins, auxiliar direto do treinador português, será o responsável por comandar a equipe à beira do campo no Allianz Parque.

Lucas Evangelista, por sua vez, é o favorito para assumir a vaga de Richard Ríos no meio de campo. Já o argentino Aníbal Moreno corre por fora na disputa.

Antes de encarar o rival carioca, o Palmeiras recebe o Sporting Cristal, do Peru, pela última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Já classificado e com a liderança geral garantida, o Verdão busca manter os 100% de aproveitamento.

Abel Ferreira recebeu dois jogos de suspensão e segue fora para a partida contra o Flamengo, no Allianz Parque, pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Palmeiras deve ter o retorno de Vitor Roque e outros desfalques

Devido ao falecimento de um familiar próximo, Vitor Roque não foi relacionado pela comissão técnica para a partida contra o Bragantino, neste domingo. Apesar de o clube não informar um prazo específico para o retorno, o camisa 9 deve estar à disposição já no próximo compromisso.

continua após a publicidade

Mikael e Bruno Rodrigues seguem em trabalho de transição com o departamento médico e continuam fora. Já Paulinho, poupado para aprimorar a parte física, segue como dúvida para o sistema ofensivo.