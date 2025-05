Palmeiras e Cristiano Ronaldo: o que diz Leila Pereira sobre especulações?

O final de semana foi marcado por uma bomba que veio direto da Espanha: segundo José Félix Díaz, do jornal Marca, o futebol brasileiro surge como um possível destino para o astro português Cristiano Ronaldo, que tem futuro incerto no Al-Nassr. Semanas antes da divulgação da reportagem, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, comentou o assunto.

Para contextualizar, o jornal espanhol relata o interesse de um clube brasileiro em contratar Cristiano Ronaldo justamente para a disputa do Mundial de Clubes. Sem revelar qual seria a equipe, a matéria indica que a proposta “abriria a possibilidade de participação no Mundial”, reforçando a intenção de contar com Cristiano Ronaldo como um reforço de impacto para a competição. Leila Pereira, no entanto, descartou o Palmeiras.

— Fico chocada. Inventam uns absurdos. Imagine se eu, presidente do Palmeiras, tivesse que desmentir isso toda hora. Gente, não é verdade. Quem falou isso está mentindo. Eu sou a presidente do Palmeiras, e qualquer oferta desse tamanho, de um jogador como o Cristiano Ronaldo, chegaria até mim. Cuidado, está cheio de oportunistas vendendo ilusões. É mentira. O Cristiano Ronaldo nunca demonstrou interesse em vir para o Brasil, e o Palmeiras não tem interesse absolutamente nenhum no Cristiano Ronaldo — respondeu de forma humorada.

Sem o Palmeiras, os brasileiros que disputarão o Mundial de Clubes deste ano nos Estados Unidos estão Botafogo, Flamengo e Fluminense. Segundo o jornal, a proposta feita a Cristiano Ronaldo é considerada tentadora e pode se tornar uma movimentação fora dos padrões do mercado, com apoio de investidores externos.

- O que inicialmente parecia uma movimentação de mercado sem muito escopo está se tornando algo que pode ser transformado em uma oferta fora do mercado com contribuições significativas de investidores externos - disse.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O que deixou Cristiano Ronaldo "distante" do Al-Nassr?

Mesmo liderando a artilharia do campeonato saudita e contando com o reforço do atacante Jhon Duran, ex-Aston Villa, o time comandado por Stefano Pioli enfrentou dificuldades para manter a regularidade. A recente derrota por 3 a 2 para o Al-Ittihad, após abrir dois gols de vantagem, escancarou o momento ruim da equipe. -

O craque português, que almeja alcançar a marca histórica de 1000 gols na carreira (atualmente soma 934), desejava estender seu contrato por mais dois anos. No entanto, as negociações estariam suspensas diante da crise esportiva e do comportamento do jogador nos bastidores, o que teria levado a diretoria do Al-Nassr a reavaliar a possibilidade de renovação.

Há rumores de que o clube não descarta negociar Ronaldo com outra equipe da própria liga saudita, caso a instabilidade interna persista. A decisão final, no entanto, dependerá tanto da recuperação do time em campo (restam dois jogos na temporada) quanto do alinhamento entre as partes sobre o projeto esportivo futuro.