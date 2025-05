Escalação do Palmeiras: Abel tem desfalques no ataque contra o Bragantino

O Palmeiras está escalado para a partida contra o Red Bull Bragantino, na tarde deste domingo (18), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, pelo Campeonato Brasileiro. Poupado na Libertadores, Estêvão retorna ao time titular. Já Vitor Roque foi liberado pela comissão técnica após o falecimento de um familiar nas últimas horas.

continua após a publicidade

+ Veiga detalha dificuldades no Palmeiras e tem Abel como ‘mentor’ para retomada

Paulinho, por sua vez, realiza cronograma individual desde o clássico diante do São Paulo e, assim como na vitória sobre o Bolívar, que garantiu a liderança geral da fase de grupos da competição continental, segue fora de combate.

Além dos atacantes, Micael e Bruno Rodrigues seguem processo de transição física com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e serão desfalques nesta tarde. Além dos citados, Abel Ferreira recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática.

continua após a publicidade

Com 19 pontos em oito rodadas, a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa a liderança da competição, dois à frente de Flamengo, segundo colocado, e do Bragantino, adversário de hoje. Para não depender dos rivais para seguir na ponta, o Verdão precisa de uma vitória simples fora de casa.

Estêvão retorna para a escalação titular do Palmeiras para a partida contra o RB Bragantino, pelo Brasileirão (Photo by AIZAR RALDES / AFP)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Escalação do Palmeiras

Portanto, a escalação do Palmeiras para enfrentar o Red Bull Bragantino tem: Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Allan; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López.

continua após a publicidade

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Bruno Fuchs, Aníbal Moreno, Vanderlan, Felipe Anderson, Mayke, Mauricio, Rapahel Veiga, Lucas Evangelista, Luighi e Thalys.

As equipes se enfrentam neste domingo (18), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, a partir das 18h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.