Vasco

Spinelli comemora sua atuação na vitória do Vasco: 'Sinto que aproveitei'

Centroavante argentino marcou os dois gols do triunfo do Cruz-Maltino sobre o Paysandu

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/04/2026
00:29
Spinelli comemora o gol do Vasco com os companheiros (Foto: Matheus Lima/Vasco)
imagem cameraSpinelli comemora o gol do Vasco com os companheiros (Foto: Matheus Lima/Vasco)
O Vasco venceu o Paysandu por 2 a 0 nesta terça-feira (21), pela Copa do Brasil, com atuação decisiva do centroavante argentino Spinelli. Autor dos dois gols da partida, o jogador foi o grande destaque da equipe cruz-maltina e garantiu a vantagem no confronto.

Na saída de campo, Spinelli comemorou o desempenho e valorizou a oportunidade recebida pelo técnico Renato Gaúcho. O atacante revelou ainda ter sentido um incômodo no ombro após o lance do segundo gol, marcado de cabeça.

- Me dói um pouquinho o ombro, mas estou bem feliz. Sinto que aproveitei a oportunidade que o Renato me deu, que confiou em mim. Estou muito feliz que as coisas tenham saído bem para mim - afirmou.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Spinelli comemora o gol marcado pelo o Vasco contra o Paysandu (Foto: Matheus Lima/Vasco)
O camisa 77 também comentou a disputa pela posição de centroavante, onde concorre com Brenner e David. Segundo ele, a concorrência interna tem elevado o nível dos treinamentos e contribuído para o desempenho coletivo da equipe.

- É importante fazer gol para a confiança, mas Brenner e David são grandes profissionais. Estamos fazendo uma boa disputa nos treinos, sempre pensando no objetivo do grupo, que é ganhar todos os jogos. Estamos bem e fazendo as coisas certas - completou o atacante.

✅ FICHA TÉCNICA
PAYSANDU X VASCO
COPA DO BRASIL - 5ª FASE

📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Mangueirão
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)
⚽ Gols: Spinelli (2)
🟨 Cartões amarelos: Pedro Henrique (PAY), Thiago Mendes (VAS) e Henrico (PAY)
🟥 Cartões vermelhos: -

Escalação do Paysandu

Gabriel Mesquista; Edílson, Castro, Bruno Bispo e Facundo Bonifazi; Pedro Henrique (Brian Macapá e Henrico), Caio Mello e Marcinho; Hinkel (Lucas Cardoso), Kleiton Pego (Thalyson) e Ítalo (Juninho) (Técnico: Júnior Rocha)

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes (Matheus França) e Tchê Tchê (Nuno Moreira); Rojas (Adson), Andrés Gómez (Hugo Moura) e Spinelli (Brenner) (Técnico: Renato Gaúcho)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

