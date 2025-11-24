Operário-PR dispensa 10 jogadores após o fim da Série B

Com o fim da Série B, o Operário-PR dispensou 10 jogadores no final da tarde desta segunda-feira (24). O Fantasma encerrou a participação na Segundona com vitória por 2 a 1 contra a Ferroviária-SP no domingo (23), no Germano Krüger, e ficou na 12ª colocação.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na lista de saídas, seis deles ficam livres no mercado: o zagueiro Jaime Giraldo, o lateral-direito Thales Oleques, o lateral-esquerdo Cristiano e o meia Léo Citadini, que tinham contrato até o fim deste mês. Já o goleiro Lucas Wingert e o atacante Rafael Oller, que estavam emprestados ao Marcílio Dias e ao ABC, respectivamente, tiveram os contratos rescindidos.

Outros quatro jogadores retornam para os times de origem após o fim dos empréstimos. São os casos do lateral-direito Gabriel Souza (Cianorte), do meia Jean Lucas (Avaí) e dos atacantes Daniel Amorim (Velo Clube) e Kleiton Pego (Tombense).

continua após a publicidade

Além desses 10, o técnico Alex Souza também não conta com o volante Thiago Medeiros e o atacantes Vitor Pernambuco e Filipe Claudino para o ano que vem. O trio tem contrato, mas foi liberado para buscar novos clubes no mercado.

Operário-PR entra em férias

Antes do jogo contra a Ferroviária-SP, o Operário-PR liberou os jogadores Índio, Zuluaga, Neto Paraíba, Boschilia, Rodrigo Rodrigues e Mingotti para as férias. Todos têm contrato para a próxima temporada.

continua após a publicidade

Já 12 atletas iniciaram o descanso depois da última rodada da Série B: Matheus Souza, Léo Silva, Charles, André Dantas, Thiaguinho, Miranda, Pedro Vilhena, Diogo Mateus, Jeferson, Gabriel Feliciano, Léo Gaúcho e Kauã Gomes.

A pré-temporada do Operário-PR está marcada para 15 de dezembro, com a estreia no Paranaense em 7 de janeiro. O Operário-PR tem o estadual, a Copa do Brasil, a Série B e a Copa Sul-Sudeste como calendário em 2026.