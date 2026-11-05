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Seedorf explica situação de Memphis e vê Corinthians confiante contra queda

Treinador avalia retorno do atacante e destaca evolução da equipe no Brasileirão

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
05/11/2026 00:24
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Seedorf com expressão séria, olhando para a esquerda.
Clarence Seedorf durante coletiva do Corinthians (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)

O técnico Clarence Seedorf analisou o desempenho do Corinthians no empate com o São Paulo, nesta quarta-feira (4), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe Alvinegra criou chances para vencer o jogo, ficou com um a menos, mas conseguiu segurar o placar.

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O treinador ressaltou a importância de encontrar soluções diante dos desfalques do elenco e reforçou a necessidade de manter a regularidade na reta final do Campeonato Brasileiro. Para Seedorf, a resposta dos jogadores que recebem oportunidades demonstra a capacidade do grupo de superar as dificuldades neste momento da temporada.

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— É óbvio que tínhamos consciência de que, depois do jogo contra o Mirassol, a vitória era um passo para conseguir o objetivo. Tudo está em nossas mãos ainda. Precisamos continuar trabalhando dia a dia, jogo por jogo, com a confiança que o time está mostrando. Hoje, nos defendemos bem — disse Seedorf.

— Agora, na preparação para o próximo jogo, vamos avaliar tudo. Ramalho tomou cartão, precisamos rever algumas coisas. Mas o que me deixa com confiança... O exemplo é que perdemos o Matheuzinho, não é fácil substituí-lo, e o Milans entrou hoje. Vinha treinando bem — seguiu.

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Clarence Seedorf também comentou o retorno de Memphis Depay aos gramados após um período afastado por lesão. O treinador explicou que a utilização do atacante foi planejada para poucos minutos e ressaltou a necessidade de recuperar gradualmente o ritmo de jogo e a intensidade física, sem acelerar o processo de retorno do neerlandês.

— O Memphis precisa de tempo e vamos fazer de tudo para ele voltar o mais rápido possível. É bastante normal. Ele não fez uma pré-temporada normal. Ele está trabalhando bem. O jogo pediu uma mudança, queríamos fazer alguma coisa lá na frente. É claro que ele precisa do ritmo também. A parte de intensidade, ele vai estar junto com o time e vai melhorando — apontou.

— O Memphis foi planejado para menos minutos. Com a saída do Garro no primeiro tempo, Vitinho entrou bem, deu tudo que ele podia. Na direita, ajudando o time. Foi importante para o Memphis pegar minutos. Claro que não esperávamos que ele entraria fazendo milagres, mas, pouco a pouco, crescer — seguiu.

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Jogadores do São Paulo e Corinthians disputam a bola em clássico paulista.
São Paulo e Corinthians ficaram no empate em 0 a 0 (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 59 jogos disputados na temporada de 2026, com 21 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 63 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por jogo.

No Campeonato Brasileiro, o desempenho do Corinthians é inferior ao registrado na temporada. Em 34 rodadas, o Timão acumula nove vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 36%. A equipe marcou 36 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 42, equivalente a 1,2 por confronto.

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Já sob o comando do técnico Clarence Seedorf, o Corinthians soma três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota, registrando aproveitamento de 44%. Nesse período, a equipe marcou quatro gols e sofreu três, mantendo saldo positivo de um gol nos primeiros compromissos do treinador neerlandês.

Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão

  • 18/11, 15h: Corinthians x Botafogo
  • 22/11, 15h: Atlético-MG x Corinthians
  • 29/11, 15h: Corinthians x Grêmio
  • 02/12, 15h: Remo x Corinthians
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