Tite celebra vitória do Botafogo e explica mudanças na escalação

O Botafogo teve postura diferente em campo, entregou mais energia na noite desta quarta-feira (4) e venceu o Atlético-MG pelo placar de 1 a 0, com gol de Edenilson ainda no primeiro tempo. Após a partida, o técnico Tite, em entrevista coletiva, destacou a vontade dos atletas e enalteceu seus comandados pela atuação e explicou as mudanças na escalação.

— Por vezes, nós temos que escolher um ou outro jogador conforme a circunstância. Agora, também é enaltecer o Justino, também é enaltecer o Paulinho, também é enaltecer o Huguinho, também é enaltecer o Kauan Toledo. São garotos que conquistaram a base até ontem, identificados com a história do Botafogo, e que são importantes. Isso não é desconsiderar outros jogadores que tenham qualidade de perfil, por vezes o sistema, por vezes a necessidade, por vezes a circunstância, por vezes o posicionamento físico. O contexto todo foi mais importante, sim, é trazer a consistência — disse o técnico do Botafogo.

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A postura no gramado foi o ponto alto dos três pontos conquistados sobre o Galo, e a entrega dos jogadores foi destacada por Tite. O jovem Justino, que voltou a receber oportunidade, sobrou no quesito e, se já era prestigiado, ganhou ainda mais a confiança do comandante, que completou sobre a união do grupo e a mescla com os mais experientes.

Tite, técnico do Botafogo, em entrevista coletiva (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

— Meu falecido pai sempre falava. Cada vez que ele me via, quando eu chegava em casa, ele falava assim: "Coloca os meninos, coloca os meninos, coloca os meninos." O Botafogo tem de se orgulhar, os jovens têm de se orgulhar. E essa mescla não é só os jovens, eu preciso de um jogador mais experiente. Ele precisa olhar para o lado e ter um jogador de sustentação, que olhe e que sinta confiança, sinta confiança — afirmou.

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— Eu sei que, por vezes, eu também sei o talento que todo o grupo tem, mas é uma equipe, é uma equipe de trabalho, nós, nós, nós, e, principalmente, vocês vão ter o carinho do torcedor botafoguense. O carinho, ele nos trouxe. Quando ele te afaga, assim, o atleta fica mais, fica mais confiante para ter um jogador — completou.

Nos últimos dias, antes do jogo, membros de torcidas organizadas foram ao CT Lonier para conversarem com Tite. O treinador do Alvinegro exaltou os encontros com os grupos e viu como uma oportunidade de colocar o clube acima de tudo. Na arquibancada, cerca de 22 mil torcedores compareceram e fizeram grande festa.

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— Primeiro, um agradecimento especial a todo torcedor do Botafogo, pelo carinho em especial. Nós conversamos, primeiro, com a Loucos Pelo Botafogo e Torcida Jovem, que veio conversar conosco primeiro. Depois, com a Fúria Jovem, e, colocando, assim, o Botafogo acima de qualquer coisa, demonstra a beleza do torcedor, o carinho do torcedor.

Com o resultado, o Glorioso alcançou 42 pontos, respirou na tabela e agora ocupa a 11ª colocação. O próximo desafio será no dia 18, após a Data Fifa, contra o desesperado Corinthians, em 17º, fora de casa.

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