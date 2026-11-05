Torcida do Corinthians reage ao empate com o São Paulo: 'Sem condições'

São Paulo e Corinthians ficaram no 0 a 0 na noite desta quarta-feira (4), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Melhor durante boa parte da partida, o Alvinegro teve Yuri Alberto expulso nos minutos finais da segunda etapa e precisou conter a pressão do Tricolor para evitar a derrota.

➡️ Corinthians empata com São Paulo em jogo marcado por expulsão e segue no Z4

A equipe comandada por Dorival Júnior permanece na 10ª colocação, com 44 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana. O Corinthians, por sua vez, chegou aos 37 pontos e ocupa a 17ª posição, dentro do Z-4, a quatro rodadas do fim do campeonato.

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Veja a repercussão:

➡️ Possível expulsão em São Paulo x Corinthians repercute: 'Escândalo'

Resumo do primeiro tempo

O Corinthians foi superior ao São Paulo no primeiro tempo do clássico disputado na Vila Belmiro. Apesar da pressão inicial da equipe tricolor, o Timão cresceu ao longo da etapa, assumiu o controle da partida e criou as melhores oportunidades de gol.

A equipe comandada por Clarence Seedorf teve pelo menos duas chances claras de marcar, sendo uma delas com Yuri Alberto, que ficou de frente para o gol, mas não conseguiu aproveitar. Já o São Paulo, que começou tentando pressionar o adversário, perdeu espaço a partir da metade do primeiro tempo e viu o rival ganhar protagonismo no confronto.

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Segundo tempo

Na segunda etapa, o São Paulo criou as melhores oportunidades, principalmente nos pés de Luciano e Pedro Lima, porém a falta de pontaria e um corte providencial de Angileri mantiveram o empate no placar. Na reta final, Yuri Alberto foi expulso após entrada dura em Ferreirinha. Inicialmente, Raphael Claus aplicou apenas o cartão amarelo, mas, após análise no monitor do VAR, alterou a decisão e exibiu o cartão vermelho direto.