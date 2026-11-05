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Dorival justifica Calleri no banco e diz que São Paulo sente falta do Morumbis

Técnico explica estratégia de ataque mais móvel contra o Corinthians, mas afirma que atuar longe do Morumbis faz diferença no desempenho do São Paulo

PorRafaela CardosoSantos (SP)
05/11/2026 01:27
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Dorival Jr., técnico do São Paulo
Dorival Jr., técnico do São Paulo (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

Dorival Jr. explicou a escolha de deixar Calleri no banco de reservas no clássico contra o Corinthians nesta quarta-feira (4). A ideia do treinador era dar mais mobilidade ao ataque do São Paulo e evitar que os zagueiros adversários tivessem uma referência fixa na marcação. No entanto, a forte chuva que atingiu a região da Vila Belmiro deixou o gramado pesado e dificultou a execução da estratégia.

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— A ideia era termos mobilidade na frente, não darmos referência aos zagueiros do Corinthians. No momento em que estávamos fazendo a preleção e definindo a formação, a dúvida surgiu até momentos antes da saída do hotel. Naquele instante, começou um dilúvio, mas já tínhamos definido o que faríamos. Não foi uma decisão errada, ao contrário. Se tivéssemos um campo dentro da normalidade, sem aquela chuva, talvez tivéssemos mais sucesso com essa formação — analisou.

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Segundo Dorival, a proposta era fazer os jogadores flutuarem entre as linhas para avançar com a bola. O técnico, porém, precisou mudar o desenho da equipe no intervalo e voltar a utilizar um jogador mais fixo no ataque, característica habitual da formação tricolor.

— Era flutuar entre as linhas para caminhar com a bola até o gol. Essa movimentação foi muito bem desenvolvida e executada nos treinos da semana. Não esperávamos que tivesse acontecido o que aconteceu. A chuva deixou o campo muito pesado e, a partir do intervalo, tive que voltar à situação que é normal na nossa formação, com um homem mais fixo entre os homens de defesa do Corinthians — acrescentou.

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O treinador também lamentou a necessidade de atuar como mandante fora do Morumbis. Para Dorival, jogar longe do estádio do São Paulo faz diferença no desempenho da equipe, que não pôde contar com seu ambiente habitual em um confronto importante.

— Totalmente diferente. Para mim, eu gostaria de estar jogando dentro do Morumbis. É só vocês pegarem o nosso aproveitamento dentro do Morumbis. Esse aproveitamento acontece com a grande maioria das equipes que estão da sexta, sétima colocação até a 14ª, 15ª. A grande maioria se aproveita do fator casa, desde que você esteja dentro do seu ambiente. O nosso ambiente seria o Morumbis. Nós não o tivemos em um momento muito importante, um jogo fundamental para todos nós — afirmou.

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