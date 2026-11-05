O São Paulo terá dois desfalques no ataque para o duelo contra o Fluminense, marcado para o dia 19, no Morumbis, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor entrou em campo contra o Corinthians, na última quarta-feira (4), com dez jogadores pendurados, e três deles receberam cartão amarelo e ficarão fora da primeira partida após a Data Fifa: os atacantes Luciano e Ferreira, além do volante/zagueiro Newton.

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O trio foi advertido pelo árbitro Raphael Claus durante o empate sem gols no Majestoso, na Vila Belmiro, e terá de cumprir suspensão automática, mas apenas Luciano e Newton são titulares do time. Para ocupar a vaga na frente, o técnico Dorival Jr. deve optar por escalar Artur, Lucas Moura e Calleri.

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A zaga, no entanto, é um setor mais complicado, já que Dorival também perdeu Sabino, com lesão no joelho. Além disso, Newton vem sendo improvisado no setor por falta de peças. Com isso, Arboleda, Toloi e Osório devem formar o trio de zagueiros na próxima rodada.

Aos 15 minutos do segundo tempo, Newton foi advertido por falta em Kaio César perto da grande área. O cartão amarelo para o camisa 10 do Tricolor aconteceu aos 22, após lance com Memphis, que também foi advertido. No final, aos 43, foi a vez de Ferreira cometer falta em Vitinho e receber o amarelo.

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Antes da partida em Santos, o São Paulo tinha dez jogadores pendurados com dois cartões amarelos: Lucas Ramon, Newton, Wendell, Danielzinho, Marcos Antônio, Artur, Ferreirinha, Luciano, Gustavo Santana e André Silva.

São Paulo tem cinco jogadores no DM

Nicolas (sutura no menisco do joelho esquerdo), Aurélio Buta (lesão no menisco do joelho direito), Domingos Duarte (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito), Marcos Antônio (dores tornozelo direito) e Sabino (cirurgia para reparar a cartilagem do joelho direito).

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