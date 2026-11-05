Mesmo jogando praticamente com o time todo reserva contra o Botafogo, o Atlético-MG saiu do Rio de Janeiro com mais uma preocupação com a saída de Vitão. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Eduardo Domínguez comentou sobre a situação dos jogadores, mas destacou que as avaliações em Belo Horizonte serão preponderantes para o planejamento.

– Não sabemos ainda se Fred, Ruan e Lyanco irão para o jogo. Lyanco teve uma inflamação no tendão, está melhorando. Vamos saber amanhã como está. A partir daí vamos decidir – disse o técnico que indicou que Cassierra também pode estar à disposição, mas não falou sobre Borbas.

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– Sobre o Everson, fiquei muito contente com sua atuação, foi muito importante a sua defesa ano segundo tempo. Impediu que o placar fosse maior. Já disse, vamos saber como respondem depois da partida, como se sentiu. E então vamos tomar decisões. Com Vitão não conversei ainda. Estava fazendo tratamento de recuperação. Sentiu uma moléstia, mas não sabemos se por precaução ou o que – avaliou Eduardo Domínguez, técnico do Atlético-MG.

Em nota à imprensa, o Galo informou que Vitão sentiu um desconforto na coxa direita e será reavaliado nesta quinta-feira, em Belo Horizonte.

Eduardo Domínguez em Atlético x Botafogo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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Botafogo x Atlético-MG

O Botafogo venceu o Atlético-MG por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (4), em jogo válido pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. Edenílson, no primeiro tempo, marcou o gol da vitória alvinegra no Estádio Nilton Santos.

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Com o resultado, o Glorioso alcançou 42 pontos, respirou na tabela e chegou à 11ª colocação. O Galo, que foi com um time reserva para o Rio de Janeiro de olho na Copa do Brasil, mantém os 50 pontos e fica no 7° lugar do Brasileirão.

Pressionado pelo resultado, o Glorioso começou o jogo com a posse da bola, mas sem conseguir grandes chances. Aos 19, Vitinho foi para cima da marcação pela direita e serviu Edenílson. O experiente meia saiu na cara de Everson, bateu no cantinho e abriu o placar para o Botafogo. 10 minutos depois, após um bate-rebate, o zagueiro Justino teve a chance de ampliar, mas acertou o travessão. O Galo ameaçou pela primeira vez com um chute de Scarpa, mas a bola foi para fora. Depois do gol sofrido, o time mineiro teve mais a bola e controlou as ações. Na reta final do primeiro tempo, Alexsander recebeu na entrada da área e finalizou de primeira, parando em ótima defesa de Gabriel Baptista.

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No início do segundo tempo, o desenho da partida não mudou. O Atlético teve mais a bola, e o time comandado por Tite buscava o contra-ataque. Aos 10, Tiquinho recebeu de Matheus Martins e quase fez um golaço de canhota, mas a bola passou à direita do gol de Everson. O time visitante continuou com a posse, mas sem criar grandes chances. Aos 27, o Glorioso teve mais uma grande chance. Toledo saiu em velocidade e rolou para Matheus Martins, que, na cara do gol, chutou em cima do goleiro. Aos 41, Scarpa cruzou uma bola fechada, que passou por três atacantes do Atlético e gelou a espinha dos torcedores botafoguenses. No último lance, Martins ainda quase ampliou. O camisa 11 driblou dois marcadores e acertou a trave.