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Rafael lamenta empate no clássico e aponta gramado como fator que atrapalhou o São Paulo

Goleiro critica situação do campo e destaca frustração do Tricolor em não vencer o Majestoso mesmo com um homem a mais

PorRafaela CardosoSantos (SP)
05/11/2026 00:14
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Rafael, goleiro do São Paulo
Rafael, goleiro do São Paulo durante Majestoso na Vila Belmiro (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

O goleiro Rafael deixou o gramado da Vila Belmiro frustrado após o empate sem gols entre São Paulo e Corinthians, na noite desta quarta-feira (4), pela 34ª rodada do Brasileirão. Após o Majestoso, o jogador lamentou a falta de efetividade ofensiva, especialmente pelo fato de o Tricolor ter tido um jogador a mais na reta final da partida, quando Yuri Alberto acabou expulso.

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— Faltou o gol. O campo atrapalhou muito o jogo. Saímos frustrados hoje, um jogador a mais no final do jogo, pela expectativa que tínhamos de ganhar esse clássico, por tudo que criamos. Faltou o gol — afirmou Rafael.

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Rafael também destacou uma oportunidade em que Angileri, do Corinthians, salvou a bola em cima da linha aos 30 minutos do segundo tempo, depois de Pedro Lima finalizar com o gol livre. Além disso, Rafael voltou a criticar as condições do gramado, que, segundo ele, prejudicaram o andamento da partida.

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— O detalhe, acho que o gramado atrapalhou a bola a correr, e o jogador do Corinthians tirou em cima da linha. Se aquilo tivesse sido gol, a história teria sido diferente. Buscamos o tempo inteiro a vitória e saímos frustrados por isso, por não termos conseguido os três pontos, que eram nosso objetivo — concluiu o goleiro.

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