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Análise: Corinthians ganha fôlego com Seedorf, mas terá desafios durante a Data Fifa

Treinador terá 13 dias para ajustar a equipe em meio a lesões, suspensões e à luta contra o rebaixamento

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
05/11/2026 05:00
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Seedorf com camiseta cinza com brasão amarelo, expressão pensativa, braços cruzados.
Seedorf conquistou quatro pontos nos três primeiros jogos à frente do Corinthians (Foto: Reiginaldo Ribeiro/AtoPress/Folhapress)

O Corinthians terá 13 dias para trabalhar durante a Data Fifa antes de voltar a campo pelo Campeonato Brasileiro. O período será importante para o técnico Clarence Seedorf, que conseguiu interromper a sequência de derrotas da equipe, mas ainda enfrenta dificuldades para encontrar uma formação ideal.

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O empate sem gols diante do São Paulo, na noite desta quarta-feira (4), na Vila Belmiro, manteve o Corinthians na zona de rebaixamento, agora com 37 pontos. Apesar de não conseguir deixar as últimas posições, a equipe voltou a apresentar sinais de recuperação sob o comando de Seedorf, principalmente pela organização defensiva e pela capacidade de competir em um clássico fora de casa.

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A mudança de desempenho fica evidente na comparação com os últimos jogos de Fernando Diniz. Antes da troca no comando técnico, o Corinthians acumulou três derrotas consecutivas, diante de Chapecoense, Fluminense e Internacional. Nesse período, a equipe marcou apenas dois gols e sofreu seis, encerrando a passagem do treinador sem pontuar nas três partidas finais.

Com Clarence Seedorf, o cenário começou a mudar. Em três jogos, o treinador soma uma vitória, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 44%. O Corinthians marcou quatro gols e sofreu três, conquistando quatro dos nove pontos possíveis. A equipe perdeu para o Vasco, venceu o Mirassol e empatou com o São Paulo.

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Embora os números indiquem uma evolução, o desempenho ainda está distante do necessário para garantir tranquilidade na reta final do campeonato. A equipe continua ameaçada pelo rebaixamento e precisa transformar a melhora apresentada em resultados consistentes. Nesse contexto, a pausa no calendário surge como uma oportunidade para Seedorf aprofundar o trabalho iniciado há poucas semanas.

A pausa permitirá intensificar os ajustes táticos, principalmente na organização ofensiva e na construção das jogadas. Contra o São Paulo, o Corinthians conseguiu criar oportunidades, especialmente no primeiro tempo, mas voltou a apresentar dificuldades para transformar as chances em gols.

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A evolução defensiva também será colocada à prova. Depois de sofrer três gols na estreia de Seedorf, contra o Vasco, o Timão passou dois jogos consecutivos sem ser vazado, diante de Mirassol e São Paulo. Manter essa consistência será fundamental para uma equipe que precisa somar pontos e reduzir a margem de erro na reta final.

Ausência após a Data Fifa

O principal desafio será encontrar soluções para as ausências que o treinador terá no próximo compromisso. Yuri Alberto, André Ramalho e Matheus Pereira estão suspensos, enquanto o volante André estará com a Seleção Brasileira durante parte do período de preparação. As baixas obrigarão a comissão técnica a modificar setores importantes da equipe.

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A situação de Rodrigo Garro também preocupa. O meio-campista deixou o clássico contra o São Paulo ainda no primeiro tempo, após sentir dores no joelho direito em uma dividida no meio-campo. O argentino precisou ser retirado de maca e passou a ser dúvida para a sequência da temporada. A gravidade do problema ainda precisa ser esclarecida.

Outro caso que exige atenção é o de Raniele. O volante se recupera de uma cirurgia para tratar uma lesão no menisco lateral do joelho direito, e sua disponibilidade permanece incerta. Já Zakaria Labyad e Kayke, que sofreram lesões no ligamento cruzado anterior do joelho, não devem retornar durante a pausa.

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Diante desse cenário, Seedorf terá de aproveitar os treinamentos para avaliar novas combinações e preparar jogadores que ainda tiveram poucas oportunidades. A necessidade de promover mudanças pode representar um obstáculo para a continuidade do trabalho, mas também abre espaço para alternativas dentro do elenco.

O próprio treinador destacou essa possibilidade após o clássico, utilizando a atuação de Pedro Milans, substituto de Matheuzinho na lateral direita, como exemplo da importância de manter todos os atletas preparados.

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— Vamos ter tempo para nos preparar para o próximo jogo, temos que entender algumas coisas, mas o que me deixa com muita confiança é o exemplo de que perdemos Matheuzinho e o Milans fez um ótimo jogo hoje. Ele mostrou que, quando precisarmos colocar um jogador que ainda não foi usado, ele vai conseguir dar suporte ao time — disse o técnico Clarence Seedorf.

Data Fifa pode ajudar Memphis Depay

Se as ausências representam uma preocupação, a recuperação física de Memphis Depay aparece como um dos pontos positivos para o período sem jogos. O atacante neerlandês voltou a ficar à disposição da comissão técnica no clássico contra o São Paulo, após se recuperar de um edema no bíceps femoral.

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O camisa 10 iniciou a partida no banco de reservas e foi utilizado durante o segundo tempo. Apesar do retorno, o jogador ainda busca recuperar o ritmo competitivo depois do período afastado. A Data Fifa permitirá que Memphis tenha uma sequência de treinamentos sem a necessidade de disputar partidas oficiais em intervalos curtos.

A condição física do atacante é considerada importante para a reta final do Brasileirão. Em um momento no qual o Corinthians precisa aumentar sua produção ofensiva, a possibilidade de contar com Memphis em melhores condições pode ampliar as alternativas de Seedorf, especialmente diante das ausências de jogadores importantes no ataque.

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Treino de futebol em Memphis: jogadores com coletes azuis em posição de preparação no gramado.
Memphis Depay começou no banco de reservas contra o São Paulo (Foto: Reiginaldo Ribeiro/AtoPress/Folhapress)

Após o clássico, o treinador explicou que a utilização do neerlandês faz parte de um planejamento gradual. A comissão técnica pretende recuperar a intensidade física e o ritmo de jogo do atacante sem acelerar etapas, evitando que o retorno aos gramados represente um risco de novos problemas musculares.

— O Memphis precisa de tempo e vamos fazer de tudo para ele voltar o mais rápido possível. É bastante normal. Ele não fez uma pré-temporada normal. Ele está trabalhando bem. O jogo pediu uma mudança, queríamos fazer alguma coisa lá na frente. É claro que ele precisa do ritmo também. A parte de intensidade, ele vai estar junto com o time e vai melhorando — apontou.

— O Memphis foi planejado para menos minutos. Com a saída do Garro no primeiro tempo, Vitinho entrou bem, deu tudo que ele podia. Na direita, ajudando o time. Foi importante para o Memphis pegar minutos. Claro que não esperávamos que ele entraria fazendo milagres, mas, pouco a pouco, crescer — seguiu.

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